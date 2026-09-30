Онлайн-площадки и новые услуги: как БУТБ расширяет возможности белорусского экспорта

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как Белорусская универсальная товарная биржа расширяет возможности белорусского экспорта, рассказал помощник председателя правления БУТБ Александр Башлий во время сессии "Архитектура экспорта: международный бизнес и успешные модели кооперации" на полях выставки "ИННОПРОМ. Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.
Александр Башлий отметил, что БУТБ знакомит бизнес с инструментами для реализации продукции на экспорт. Все больше участников доверяют новым тенденциям по реализации продукции через торговые онлайн-площадки, поскольку они позволяют не только находить новые рынки сбыта, но и продавать товары по более высокой цене на аукционе.
Через БУТБ экспортируют продукцию не только белорусские предприятия, но и компании из стран ЕАЭС. "Также расширяется номенклатура товаров. На бирже реализуют сырье и готовую продукцию. Представители БУТБ передают новым участникам успешный опыт предприятий и привлекают к торгам новые компании", - сказал он.
Сейчас основными покупателями белорусских товаров через БУТБ являются Россия и Китай, третье место занимают компании из Объединенных Арабских Эмиратов. В число активных покупателей также входят предприятия из Узбекистана, Азербайджана, Монголии, Сингапура и Индии. "Биржа отражает изменения в белорусской экономике и становится экспортным инструментом для бизнеса. Сегодня экспортная доля сделок, заключенных через БУТБ, достигает 40% ", - отметил Александр Башлий.
На БУТБ развивается механизм транзитных сделок, который особенно востребован среди российских участников. Российские регионы используют биржу, поскольку на ней сосредоточено большое количество покупателей. Предприятия РФ также проводят через БУТБ сделки с третьими странами, включая Китай и государства Ближнего Востока.
БУТБ расширила перечень услуг, относящихся к биржевым товарам. Первым направлением стали внутренние автомобильные перевозки и сопутствующие услуги. Специалисты работают над тем, чтобы в дальнейшем после заключения сделки можно было провести отдельный аукцион и выбрать оператора для доставки товара от продавца к покупателю.
Кроме того, БУТБ рассматривает возможности взаимодействия с биржами других стран и структурами поддержки экспорта, включая Российский экспортный центр. "Мы плотно работаем над тем, чтобы помочь предприятиям в финансировании и страховании сделок, - дополнил помощник председателя правления. - Намерены развивать биржевую торговлю не только в рамках одной страны, но и в межнациональном кооперационном формате".
В II Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" участвует более 160 отечественных предприятий. Здесь собраны все отрасли промышленности страны, частный бизнес. Российские участники представляют широкий спектр индустриальных решений. Особое внимание уделено кооперации с Беларусью. "ИННОПРОМ. Беларусь" проходит с 30 сентября по 2 октября.-0-
Экономика
30 сентября 2026, 18:13
Онлайн-площадки и новые услуги: как БУТБ расширяет возможности белорусского экспорта
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