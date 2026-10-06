Оман планирует стать акционером Евразийского банка развития





Соглашение - новый этап для ЕАБР. Оман станет восьмым акционером банка и первым государством-участником из региона Персидского залива. На данный момент Евразийский банк развития объединяет семь стран, в том числе Беларусь.





"Это шаг к более тесным связям между Центральной Азией и регионом Персидского залива. Мы видим здесь большой потенциал и будем развивать это сотрудничество, в том числе в соответствии с новой стратегией банка", - заявил председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов.





Соглашение отражает общий интерес Омана и ЕАБР к долгосрочному партнерству, устойчивым инвестициям и развитию региональных связей. Это важный шаг для экономических отношений Омана и других стран Евразийского региона.





Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, который ведет инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 20 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К концу июня 2026 года в накопленном портфеле ЕАБР 348 проектов с общим объемом инвестиций на сумму $22,1 млрд. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG. ЕАБР в соответствии со стратегией 2022-2026 годов реализует три мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".-0-

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийский банк развития и Министерство финансов Омана подписали соглашение об условиях пребывания банка на территории страны. Это важный шаг в процессе присоединения Омана к банку, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕАБР.