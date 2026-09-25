Около 470 проектов стали частью "Региональной инициативы". В Минэкономики рассказали о бизнес-идеях





Механизм поддержки инвестпроектов под зонтичным брендом "Региональная инициатива" широко востребован бизнесом. По данным на 1 сентября, в ее перечень включено порядка 470 проектов общей стоимостью 9,4 млрд рублей. Объем инвестиций на 2026 год - около 2,6 млрд рублей. При этом каждая третья бизнес-идея получила финансирование банков и перешла в стадию реализации.





Отраслевая структура портфеля отражает приоритеты развития. В частности, доминируют такие производственные направления, как выпуск стройматериалов, машин и оборудования, деревообработка, пищевая, целлюлозно-бумажная и химическая промышленность.





Активно поддерживается и развитие туристической инфраструктуры: в этой категории более 150 проектов.





"Уже есть первые практические результаты: реализовано 20 проектов. Созданы новые производства продуктов питания, продукции химической, машиностроительной, деревообрабатывающей отраслей, электрооборудования, а также 50 рабочих мест", - подчеркнули в Минэкономики.-0-

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 470 проектов стали частью пула "Региональной инициативы". Такие данные привели БЕЛТА в Министерстве экономики