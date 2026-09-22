Около 260 наименований продукции борются за Государственный знак качества Беларуси - Госстандарт

Елена Моргунова порекомендовала производителям тщательно изучать инструкции профильных ведомств перед подачей заявки. Все требования находятся в открытом доступе на сайтах госорганов, что позволяет предприятиям заранее оценить свои возможности и избежать ошибок, которые чаще всего становятся препятствием на пути к получению Государственного знака качества.-0-





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22 сентября, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. Кампания по присуждению Государственного знака качества по итогам 2026 года вышла на финишную прямую. Об этом журналистам рассказала председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси Елена Моргунова во время пресс-тура по популяризации белорусских товаров на примере предприятий Могилевской области в ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш", передает корреспондент БЕЛТА.На соискание престижной награды претендует порядка 260 наименований продукции от 150 предприятий страны. В структуре заявок 44% составляют продовольственные товары, 33% - продукция производственно-технического назначения, еще 23% приходится на товары промышленного назначения. По словам Елены Моргуновой, пакет документов уже находится в Совете Министров, и скоро комиссия определит перечень лауреатов 2026 года.Елена Моргунова отметила, что оценка кандидатов строится на пяти ключевых критериях: безопасность, технологичность, инновационность, экологичность и эстетичность. За каждый параметр отвечает профильное ведомство. Безопасность проверяет Госстандарт, экологичность - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, инновационность - Государственный комитет по науке и технологиям. Технологичность оценивают отраслевые министерства, а эстетичность определяют сами потребители. Народное голосование завершилось 26 июля, свои предпочтения высказали 42,5 тыс. человек, при этом каждый участник мог отдать голос только за один товар."Государственный знак качества присуждается на два года. В течение этого срока предприятие может пользоваться всеми льготами и преференциями, которые прописаны в положении о Государственном знаке качества, наносить на свою продукцию, на маркировку, выставлять на выставках, в торговых сетях", - отметила Елена Моргунова.Статус лауреата накладывает повышенную ответственность. Аттестационная комиссия может применить риск-ориентированный подход и внепланово проверить предприятие, чтобы оценить соблюдение канонов производства и обеспечение заявленного уровня безопасности. По истечении срока производитель, желающий подтвердить статус, должен пройти процедуру заново и продемонстрировать усовершенствование процесса не менее чем на 30%.Отбор кандидатов проходит строго по балльной системе. Максимально товар может набрать 500 баллов - по 100 за каждый критерий. Внутри каждой группы происходит ранжирование, побеждает продукция с наибольшим количеством баллов.Фото Олега Фойницкого