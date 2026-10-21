Огромный потенциал. Председатель ПАРЛАТИНО о перспективных направлениях сотрудничества с Беларусью

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и страны Латинской Америки демонстрируют огромный потенциал сотрудничества. Об этом сообщил председатель Парламента стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ПАРЛАТИНО) Роландо Гонсалес Патрисио, который выступил в формате видеозаписи с докладом во время семинара "Беларусь и Латинская Америка: приоритеты долгосрочного партнерства", прошедшего в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.





Тема доклада председателя ПАРЛАТИНО - "Вопросы экономической интеграции стран Латинской Америки и Карибского бассейна в повестке ПАРЛАТИНО и возможности для развития сотрудничества с Республикой Беларусь".





Во время выступления Роландо Гонсалес Патрисио обозначил несколько ключевых направлений сотрудничества ПАРЛАТИНО с Национальным собранием Беларуси. "Наше сотрудничество наглядно демонстрирует огромный потенциал. И его перечень не является исчерпывающим. Среди основных направлений - сфера продовольственной безопасности и агропромышленного комплекса. Латинская Америка выступает крупнейшим экспортером продуктов питания, однако далеко не всегда это сопровождается развитием АПК. Белорусский опыт, технический потенциал и производство сельскохозяйственного оборудования предоставляют возможности для укрепления наших связей. Очевидно, что это открывает путь к научно-техническому обмену и передаче знаний между обоими регионами. Что касается нашей непосредственной роли как парламентов, то гармонизация законодательства, обмен опытом и передовыми законодательными практиками, а также совместная работа над включением этих тем в наши повестки дня также могут стать точками соприкосновения. Это позволит укрепить и шаги, которые мы предпринимаем и в других сферах взаимодействия", - сказал он.





Председатель особо подчеркнул тему, имеющую для региона первостепенное значение, - устойчивое развитие, изменение климата и энергетический переход. По его словам, для Латинской Америки, обладающей колоссальными запасами пресной воды и биосферными ресурсами, этот вопрос жизненно важен из-за серьезных экологических угроз.





"Безусловно, в ходе дальнейшей совместной работы наша повестка будет дополняться и множеством других перспективных направлений. Говоря о механизмах выстраивания нашей межпарламентской работы, мы выделяем две базовые стратегические линии. Первая - это институциональное взаимодействие напрямую с ПАРЛАТИНО. Вторая - развитие открытого диалога с каждым из 23 национальных парламентов, входящих в нашу организацию. Иными словами, не стоит ограничиваться лишь рамками самого ПАРЛАТИНО - перед вами открыты двери всех 23 государств-участников, а также других государств региона, которые пока не входят в наш союз. Если говорить о конкретных совместных шагах на ближайшую перспективу, хотел бы предложить два ключевых мероприятия. Во-первых, сейчас активно готовится третий парламентский форум, который традиционно проходит в преддверии Международного экономического форума Латинской Америки и Карибского бассейна, организуемого Банком развития Латинской Америки и Карибского бассейна. Мы ведем подготовку к форуму, посвященному связям Латинской Америки с другими регионами мира. Это будет встреча, на которой странам - наблюдателям нашего парламента будет отведена важная роль. Мы говорим о представителях Африки, Ближнего Востока, Азии и, конечно же, Беларуси", - сказал председатель ПАРЛАТИНО.

Второе не менее стратегическое предложение, рассчитанное на среднесрочную и долгосрочную перспективу, - создание постоянно действующего механизма диалога, то есть своего рода совместной технической парламентской рабочей группы для мониторинга актуальных вопросов и взаимных приоритетов, внес предложение Роландо Гонсалес Патрисио. "Полагаю, что такому органу будет достаточно проводить общее заседание всего пару раз в год. При этом профильные комиссии с обеих сторон смогут в рабочем порядке отслеживать реализацию тех направлений, которые представляют наибольший интерес и являются наиболее важными для наших государств, в данном случае для ПАРЛАТИНО и Национального собрания Беларуси", - отметил он. Второе не менее стратегическое предложение, рассчитанное на среднесрочную и долгосрочную перспективу, - создание постоянно действующего механизма диалога, то есть своего рода совместной технической парламентской рабочей группы для мониторинга актуальных вопросов и взаимных приоритетов, внес предложение Роландо Гонсалес Патрисио. "Полагаю, что такому органу будет достаточно проводить общее заседание всего пару раз в год. При этом профильные комиссии с обеих сторон смогут в рабочем порядке отслеживать реализацию тех направлений, которые представляют наибольший интерес и являются наиболее важными для наших государств, в данном случае для ПАРЛАТИНО и Национального собрания Беларуси", - отметил он.





Роландо Гонсалес Патрисио подчеркнул, что наличие такой формулы сотрудничества позволит координировать общие усилия и постоянно совершенствовать подходы к работе, обеспечивая контроль на самом высоком уровне со стороны руководства обоих парламентов. "Я абсолютно уверен, что мы и впредь будем двигаться по пути укрепления межпарламентских связей. В полной мере задействуя механизмы парламентской дипломатии, обе стороны способны внести весомый вклад в построение многополярного и безопасного мира для наших народов. Вместе мы сможем обеспечить процветание наших народов и вместе мы обязаны приложить для этого все усилия", - подытожил председатель.-0-