Огромный потенциал. Председатель ПАРЛАТИНО о перспективных направлениях сотрудничества с Беларусью

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 21 октября 2026
Минск-Уручье Малооблачно +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:32 Универсальный туристический сайт для гостей Витебской области планируют запустить до конца года Общество
14:23 Нюрнбергский трибунал 80 лет назад заложил правовой фундамент послевоенного мира - эксперт Общество
14:22 Премьер Польши: планы провозгласить 2027-й годом УПА наносят ущерб Украине В мире
14:21 МЖКХ утвердило инструкцию о порядке расчета потерь воды  Общество
14:19 Посол Беларуси вручил верительные грамоты Президенту Словакии Политика
14:17 Шевченко признан лучшим игроком 25-го тура футбольного чемпионата Беларуси Спорт
14:15 Огромный потенциал. Председатель ПАРЛАТИНО о перспективных направлениях сотрудничества с Беларусью Экономика
14:11 Гособвинитель считает доказанным каждый эпизод преступной деятельности Буглая по делу о геноциде Общество
14:06 От инвестиций до туризма. Потенциал Гомельской области представили на бизнес-форуме в Китае Регионы
14:01 Грибник нашел ружье, а милиция изъяла более 220 боеприпасов: спецмероприятие "Арсенал" продолжается Регионы
14:00 Как в Беларуси формируется интеллектуальная транспортная система, рассказали в Минтрансе Общество
13:57 Два ордена в один день. В этой белорусской семье многодетность передается из поколения в поколение Общество
13:56 Студент ВГУ разработал приложение для оценки кожных новообразований по фотографиям Технологии
13:55 МТЗ передал колледжам аграрной отрасли Беларуси партию энергонасыщенных тракторов Экономика
13:53 Порядка 600 км местных дорог обновили в Минской области с начала года Регионы
13:52 "Выступили достойно, но впереди много работы". Тренер сборной по спортивной гимнастике о ЧМ Спорт
13:47 Образец мягкой силы. Портрет белорусского папы в древности и сегодня описала научный сотрудник Общество
13:44 Что будет в финальном соглашении о мире в Украине? Мнение военного эксперта Общество
13:38 Петкевич: охрана материнства и детства - в числе приоритетов госполитики Беларуси Общество
13:36 Саснович не прошла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Китае Спорт
13:33 В Литве выявили огромную нарколабораторию по производству синтетических наркотиков В мире
13:31 Правоохранители задержали троих наркокурьеров с партией мефедрона Регионы
13:30 Выставку о Брестской крепости планируют представить в Китае в 2027 году Общество
13:28 Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 21 октября Экономика
13:24 Цены на дизель на мировых рынках упали на 5-6% после договоренностей РФ и США - Путин В мире
13:23 "В их глазах вместо растерянности - уверенность". Как развивается женский хоккей в Беларуси Спорт
13:22 Площадка, которая помогла предотвратить гражданский конфликт. Депутат об исторической миссии I ВНС Общество
13:19 Связь поколений: в Минске прошел диалог ветеранов банковской отрасли и молодежи Регионы
13:16 МТС и Министерство образования закрепили партнерство в сфере цифровой грамотности Общество
13:12 Уиткофф заявил, что видит задел для прекращения огня в украинском конфликте В мире
Все новости
Все новости

Огромный потенциал. Председатель ПАРЛАТИНО о перспективных направлениях сотрудничества с Беларусью

Опубликовано:

Логотип БелТА
Экономика
21 октября 2026, 14:15

Огромный потенциал. Председатель ПАРЛАТИНО о перспективных направлениях сотрудничества с Беларусью

Фото Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
Фото Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
Фото Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и страны Латинской Америки демонстрируют огромный потенциал сотрудничества. Об этом сообщил председатель Парламента стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ПАРЛАТИНО) Роландо Гонсалес Патрисио, который выступил в формате видеозаписи с докладом во время семинара "Беларусь и Латинская Америка: приоритеты долгосрочного партнерства", прошедшего в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Тема доклада председателя ПАРЛАТИНО - "Вопросы экономической интеграции стран Латинской Америки и Карибского бассейна в повестке ПАРЛАТИНО и возможности для развития сотрудничества с Республикой Беларусь".

Во время выступления Роландо Гонсалес Патрисио обозначил несколько ключевых направлений сотрудничества ПАРЛАТИНО с Национальным собранием Беларуси. "Наше сотрудничество наглядно демонстрирует огромный потенциал. И его перечень не является исчерпывающим. Среди основных направлений - сфера продовольственной безопасности и агропромышленного комплекса. Латинская Америка выступает крупнейшим экспортером продуктов питания, однако далеко не всегда это сопровождается развитием АПК. Белорусский опыт, технический потенциал и производство сельскохозяйственного оборудования предоставляют возможности для укрепления наших связей. Очевидно, что это открывает путь к научно-техническому обмену и передаче знаний между обоими регионами. Что касается нашей непосредственной роли как парламентов, то гармонизация законодательства, обмен опытом и передовыми законодательными практиками, а также совместная работа над включением этих тем в наши повестки дня также могут стать точками соприкосновения. Это позволит укрепить и шаги, которые мы предпринимаем и в других сферах взаимодействия", - сказал он. 

Председатель особо подчеркнул тему, имеющую для региона первостепенное значение, - устойчивое развитие, изменение климата и энергетический переход. По его словам, для Латинской Америки, обладающей колоссальными запасами пресной воды и биосферными ресурсами, этот вопрос жизненно важен из-за серьезных экологических угроз.

"Безусловно, в ходе дальнейшей совместной работы наша повестка будет дополняться и множеством других перспективных направлений. Говоря о механизмах выстраивания нашей межпарламентской работы, мы выделяем две базовые стратегические линии. Первая - это институциональное взаимодействие напрямую с ПАРЛАТИНО. Вторая - развитие открытого диалога с каждым из 23 национальных парламентов, входящих в нашу организацию. Иными словами, не стоит ограничиваться лишь рамками самого ПАРЛАТИНО - перед вами открыты двери всех 23 государств-участников, а также других государств региона, которые пока не входят в наш союз. Если говорить о конкретных совместных шагах на ближайшую перспективу, хотел бы предложить два ключевых мероприятия. Во-первых, сейчас активно готовится третий парламентский форум, который традиционно проходит в преддверии Международного экономического форума Латинской Америки и Карибского бассейна, организуемого Банком развития Латинской Америки и Карибского бассейна. Мы ведем подготовку к форуму, посвященному связям Латинской Америки с другими регионами мира. Это будет встреча, на которой странам - наблюдателям нашего парламента будет отведена важная роль. Мы говорим о представителях Африки, Ближнего Востока, Азии и, конечно же, Беларуси", - сказал председатель ПАРЛАТИНО.
Второе не менее стратегическое предложение, рассчитанное на среднесрочную и долгосрочную перспективу, - создание постоянно действующего механизма диалога, то есть своего рода совместной технической парламентской рабочей группы для мониторинга актуальных вопросов и взаимных приоритетов, внес предложение Роландо Гонсалес Патрисио. "Полагаю, что такому органу будет достаточно проводить общее заседание всего пару раз в год. При этом профильные комиссии с обеих сторон смогут в рабочем порядке отслеживать реализацию тех направлений, которые представляют наибольший интерес и являются наиболее важными для наших государств, в данном случае для ПАРЛАТИНО и Национального собрания Беларуси", - отметил он.

Роландо Гонсалес Патрисио подчеркнул, что наличие такой формулы сотрудничества позволит координировать общие усилия и постоянно совершенствовать подходы к работе, обеспечивая контроль на самом высоком уровне со стороны руководства обоих парламентов. "Я абсолютно уверен, что мы и впредь будем двигаться по пути укрепления межпарламентских связей. В полной мере задействуя механизмы парламентской дипломатии, обе стороны способны внести весомый вклад в построение многополярного и безопасного мира для наших народов. Вместе мы сможем обеспечить процветание наших народов и вместе мы обязаны приложить для этого все усилия", - подытожил председатель.-0-
Теги
Беларусь Палата представителей
Новости рубрики Экономика
МТЗ передал колледжам аграрной отрасли Беларуси партию энергонасыщенных тракторов
Фото из архива Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 21 октября
Предприятия коммунальной собственности показывают рост. Крутой о работе промышленности Могилевской области
Фото из архива В Беларуси намолотили более 1 млн тонн зерна кукурузы
Фото из архива Представителей Запада и Востока соберет в Стамбуле XIX Веронский Евразийский экономический форум
Фото из архива Крупная поставка пассажирской техники из Беларуси в Омскую область планируется до конца года
  • Главная
  • Огромный потенциал. Председатель ПАРЛАТИНО о перспективных направлениях сотрудничества с Беларусью
    • Главное
    Лукашенко ставит задачу во что бы то ни стало преодолеть планку в $1 млрд в торговле с Брянской областью
    Предприятия коммунальной собственности показывают рост. Крутой о работе промышленности Могилевской области
    От аграриев до дипломатов. Какой рекорд до сих пор принадлежит I Всебелорусскому народному собранию
    Форум EnergyExpo 2026 переезжает на новую площадку и расширяет масштабы
    Топ-новости
    Лукашенко в поздравлении с Днем отца подчеркнул особую роль мужчины как защитника и опоры семьи
    Меморандум о сотрудничестве подписан между Советом Республики и Палатой национальностей Мьянмы
    Белорусские парламентарии положительно оценивают сотрудничество со странами Латинской Америки
    Петкевич: охрана материнства и детства - в числе приоритетов госполитики Беларуси
    В Беларуси намолотили более 1 млн тонн зерна кукурузы
    Более 120 волонтеров и 50 тыс. деревьев. Как благотворительный проект "ЭРА" восстанавливал леса Могилевской области
    Беларусь предложила странам ОДКБ проводить совместные учения для военкоров на ротационной основе
    МТЗ передал колледжам аграрной отрасли Беларуси партию энергонасыщенных тракторов
    Мост через Вилию, Р46, Р53, М10. Минтранс рассказал о крупных проектах дорожного строительства
    Площадка, которая помогла предотвратить гражданский конфликт. Депутат об исторической миссии I ВНС
    Не только автомобили: что такое лизинг и как он работает
    В Беларуси актуализированы порядок применения туристических символов и перечень видов туризма
    "Как в зоне боевых действий". Волна протестов захлестнула Европу - что говорят эксперты?
    Профилактическая акция МЧС "За безопасность вместе" стартует в Беларуси 24 октября
    "Университетские каникулы": новый профориентационный проект стартует в Беларуси 3 ноября
    Реклама
    С нами интереснее
    курсы курсы
    тв программа тв программа
    погода погода
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.