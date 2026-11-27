27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 112-е заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств пройдет сегодня в Москве. В качестве национального координатора Беларуси по вопросам СНГ и члена Экономического совета Содружества в заседании примет участие заместитель премьер-министра Наталья Петкевич, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Повестка включает 17 пунктов. В числе запланированных к рассмотрению вопросов - утверждение комплексной программы по созданию общего рынка труда и регулирование миграции рабочей силы государств - участников СНГ, программы научных исследований на казахстанском материаловедческом токамаке на 2027-2029 годы, плана мероприятий по реализации концепции сотрудничества государств - участников СНГ в области противодействия онкологическим заболеваниям на 2027-2030 годы.
Также в планах одобрение меморандума о сотрудничестве государств - участников СНГ в области развития и использования беспилотных авиационных систем в гражданской авиации, придание статуса базовой организации государств - участников СНГ по издательской и информационно-просветительской деятельности в области стандартизации, метрологии, управления качеством и оценки соответствия ООО "РИА "Стандарты и качество".
Кроме того, будут рассмотрены отчеты о деятельности Межгосударственного совета "Радионавигация" в 2022-2025 годах и Межгосударственного координационного совета руководителей органов страхового надзора государств - участников СНГ в 2023-2025 годах.-0-