Обновленный завод по производству гидроцилиндров открыли в Кобрине

5 ноября, Кобрин /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Салео-Кобрин" провел масштабную модернизацию производств и открыл обновленный завод. В церемонии приняли участие заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Матусевич и председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик, передает корреспондент БЕЛТА.



В Беларуси сохранили традицию открытия важных промышленных и социальных объектов в преддверии 7 ноября. "Пока где-то нестабильно, наша страна под руководством Президента развивается", - сказал Дмитрий Матусевич. Он подчеркнул, что благодаря труду белорусов постепенно развиваются и регионы, и республика в целом.



Кобринское предприятие является крупнейшим производителем гидроцилиндров в Беларуси. За последние несколько лет там реализовали ряд инвестиционных проектов. В частности, внедрена инновационная технология сварки трением штоков гидроцилиндров. Новшества позволили снизить себестоимость выпускаемой продукции, достигнуть стабильного и качественного сварного соединения. Созданы новые рабочие места. Также организовано производство гидравлических распределителей и расширение модельного ряда гидроцилиндров для увеличения объемов выпуска и наращивания экспортных поставок.



"Президентом перед правительством поставлена задача - сделать белорусскую гидравлику. Мы видим один из элементов решения этой задачи - производство гидроцилиндров. Наша развитая машиностроительная страна в большом объеме потребляет такие изделия. И гидроцилиндры должны быть высокого качества - это важнейший элемент. Президент обращает внимание машиностроителей на то, что качество должно расти как для внутреннего рынка, так и для экспорта. Соответственно, реализация этого проекта позволяет обеспечить промышленность продукцией мирового уровня", - отметил Дмитрий Матусевич. Он назвал этот проект показательным с точки зрения регионального развития: коллектив получил модернизированные рабочие места, постепенно внедряется в процесс автоматизация.



В целом на предприятии проведена масштабная модернизация, которая велась без остановки основного производства. Выполнены ремонтные работы, поставлено современное оборудование - от обрабатывающих центров до роботизированных токарных комплексов. Расширены технологические возможности по выпуску высоконагруженных гидроцилиндров для экскаваторов, бульдозеров, прочей техники с номинальным давлением более 30 МПа, а также крупногабаритных телескопических гидроцилиндров, в том числе двухстороннего действия. В этом году ассортимент гидроцилиндров расширен за счет мощных новинок с ходом штока 5 м, разработанных специально для тяжелых сельскохозяйственных полуприцепов.



"Завершен этап по модернизации предприятия. Но нельзя останавливаться на достигнутом. Технологии так быстро меняются, конкурентная среда заставляет стремиться вперед. Это предприятие специализируется на производстве сложных технических изделий, которые используют наши крупные машино- и автомобилестроители. Нужно думать над диверсификацией бизнеса, - нацелил Петр Пархомчик. - Завершив один инвестиционный проект, надо иметь в запасе еще несколько, чтобы повышать результаты, а люди имели достойную зарплату".



У предприятия есть планы на перспективу. "Конечно, сложно реализовать проект на проекте, чтобы не наложились финансовые обязательства. У нас есть идеи по созданию на этой площадке готового продукта, на который будет устанавливаться наш гидроцилиндр, и он будет уезжать к потребителю. Подробности пока рассказать не можем, но над этим уже сегодня работаем", - поделился первый заместитель генерального директора ООО "САЛЕО" - управляющая компания холдинга" Александр Демидович.



История предприятия берет начало в 1940 году с создания мастерских по ремонту машин и сельскохозяйственной техники, которые в 1950 году были реорганизованы в Кобринский ремонтный завод. Последовательно расширялась номенклатура, происходили преобразования. Сейчас ОАО является основным поставщиком гидроцилиндров на многие конвейеры крупных машиностроительных заводов, в том числе за пределами Беларуси. География экспорта расширяется: продукция отгружается в Россию, Казахстан, а в составе белорусской техники кобринские гидроцилиндры поставляются также в страны Африки.-0-