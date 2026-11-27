"Мы готовы поделиться опытом по роботизации промышленности и перенести его к вам", - сказал директор ООО "Завод роботов" Николай Балашов, подчеркнув, что для этого нужно соблюсти несколько условий. Одно из них - комплексная система подготовки кадров, которая в Челябинске реализуется от школы до вуза.





По его мнению, для развития промышленной роботизации необходимо производить роботов из отечественного металла и с использованием ресурсов местных предприятий, а массовая интеграция промышленных роботов предполагает также производство различных приспособлений и вспомогательный механизмов. Николай Балашов уверен, что в будущем Челябинск и Беларусь смогут открыть в нашей стране совместное предприятие, которое будет этим заниматься.





Николай Балашов подчеркнул, что не менее важна и подготовка специалистов. Человек, который прошел обучение в вузе или колледже, должен сразу же реализовывать свои знания на конкретном промышленном предприятии. На их предприятии есть разработанный образовательный продукт, учебный робот. Человек, который умеет им пользоваться, может без какой-либо переподготовки делать это на промышленных предприятиях. Это еще одно направление взаимодействия, по которому предприятие планирует в перспективе сотрудничать с Беларусью.-0-

27 ноября, Челябинск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в России Юрий Селиверстов совершил поездку в Челябинск и посетил производственную площадку ООО "Завод роботов". Во время переговоров с руководством предприятия они обсудили ускоренную роботизацию белорусской промышленности, передает корреспондент БЕЛТА.