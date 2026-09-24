Обеспечить рынок отечественными яблоками. Премьер-министр посетил фермерское хозяйство в Молодечненском районе 

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Александр Турчин посетил крестьянское фермерское хозяйство "СПАРТАН-АГРО" в Молодечненском районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.Хозяйство основано в 1997 году и известно своими высокотехнологичными яблоневыми садами. Урожайность здесь достигает до 80 т/га. Руководителя хозяйства Игоря Абрамчика за инновационный подход к работе называют фермером-айтишником, и это неслучайно. В хозяйстве применяется технология интенсивных садов, внедрена полностью автоматизированная система капельного орошения и питания. Особенностью является также система хранения с регулируемой газовой средой, которая продлевает срок хранения яблок почти до следующего сезона.Одним из ключевых факторов в формировании высокого урожая являются благоприятные погодные условия, особенно в период цветения садов. Аномальные заморозки прошлого сезона негативно повлияли на объемы полученной продукции в "СПАРТАН-АГРО".В сентябре 2025 года премьер-министр во время рабочего визита в хозяйство обсуждал вопросы перспектив развития с учетом государственной стратегии по расширению ассортимента плодоовощной продукции отечественных производителей для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. В 2026 году хозяйству оказана государственная поддержка на посадку сада на площади 80 га и предусмотрены льготные кредитные ресурсы на строительство хранилища.По поручению Президента Беларуси "СПАРТАН-АГРО" выделено 42,5 га земли вблизи деревни Валерьяново для закладки многолетних насаждений. В осенний период текущего года на выделенных землях планируется заложить сад на площади 25 га."Задача - не только вырастить, но и сохранить урожай. Крупные производители в текущем сезоне имеют достойный урожай яблок, прежде всего лежких сортов, что позволит удовлетворить потребность внутреннего рынка в зимний период", - отметили в пресс-службе.-0-Фото правительства Беларуси