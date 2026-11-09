Обеспечены кормами на 2027 год. Директор сельхозпредприятия в Полоцком районе о ставке на кукурузу

Руководитель сельхозпредприятия подчеркнул, что еще в прошлом году хозяйству приходилось дополнительно приобретать корма для поголовья КРС. "Мы в 2025 году закупали корма на 300 тыс. рублей. И чтобы уменьшить себестоимость производимой продукции, мы разработали стратегию по совершенствованию структуры выращивания кормовых культур, в частности кукурузы, - как на зерно, так и на силос. Мы сегодня вырастили 2,2 тыс. га этой культуры, из них 1,1 тыс. га пошло на силос, остальное - на зерно. Урожайность сортов импортной селекции составила около 95 ц/га. На 2027 год мы теперь обеспечили себя полноценными кормами и не будем их закупать", - рассказал Василий Жук.

Предприятие в этом году закупило новую уборочную технику, в частности, для кукурузы, и новые машины работают в полях. В хозяйстве осталось убрать еще примерно 700 га площадей, занятых под кукурузой, и до конца месяца аграрии планируют завершить эти работы. Директор ОАО "Новые Горяны" подчеркнул, что на предприятии видят перспективу в развитии молочного животноводства, получении стабильных привесов и снижении себестоимости продукции для получения дополнительной прибыли. Предприятие в этом году закупило новую уборочную технику, в частности, для кукурузы, и новые машины работают в полях. В хозяйстве осталось убрать еще примерно 700 га площадей, занятых под кукурузой, и до конца месяца аграрии планируют завершить эти работы. Директор ОАО "Новые Горяны" подчеркнул, что на предприятии видят перспективу в развитии молочного животноводства, получении стабильных привесов и снижении себестоимости продукции для получения дополнительной прибыли.

В преддверии профессионального праздника аграриев работников ОАО "Новые Горяны" за ударный труд поздравила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. Она вручила отличившимся Благодарности Совета Республики. Среди награжденных был и опытный водитель Вячеслав Говров. "Я работаю в "Новых Горянах" с 2009 года, когда переехал в Беларусь из Казахстана. Здесь меня обеспечили работой, дали жилье, и все эти годы я тружусь в сфере агропромышленного комплекса. Управляю грузовой машиной, перевожу сельхозгрузы, комбикорма, удобрения. Сейчас занят на отвозке кукурузы, которую собираем с полей. Труд непростой, но очень нужный. Вот доработался и до наград", - поделился он с журналистами впечатлениями. В преддверии профессионального праздника аграриев работников ОАО "Новые Горяны" за ударный труд поздравила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. Она вручила отличившимся Благодарности Совета Республики. Среди награжденных был и опытный водитель Вячеслав Говров. "Я работаю в "Новых Горянах" с 2009 года, когда переехал в Беларусь из Казахстана. Здесь меня обеспечили работой, дали жилье, и все эти годы я тружусь в сфере агропромышленного комплекса. Управляю грузовой машиной, перевожу сельхозгрузы, комбикорма, удобрения. Сейчас занят на отвозке кукурузы, которую собираем с полей. Труд непростой, но очень нужный. Вот доработался и до наград", - поделился он с журналистами впечатлениями.

Фото Александра Хитрова Фото Александра Хитрова

9 ноября, Полоцкий район /Корр. БЕЛТА/. Ставка на кукурузу дала хорошие результаты, и благодаря увеличению площадей под эту культуру хозяйство обеспечило себя кормами для крупного рогатого скота (КРС) на 2027 год. Об этом журналистам сообщил директор ОАО "Новые Горяны" в Полоцком районе Василий Жук, передает корреспондент БЕЛТА.Председатель Совета Республики во время рабочей поездки побывала на животноводческих фермах предприятия, а также ознакомилась, на какой стадии находится реконструкция производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в Полоцке. На стройплощадке активно идут работы, здесь уже поменяли сети и коммуникации, проводят утепление фасада административно-производственного корпуса, реконструкцию столовой для сотрудников предприятия, монтируют новое оборудование и параллельно благоустраивают прилегающую территорию.-0-