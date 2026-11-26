



В частности, расширен перечень товаров для личного пользования: ряд бытовых приборов теперь можно перемещать физическим лицам. Среди них - бытовые дымоанализаторы, электрические плиткорезы, газовые датчики и осциллографы. В перечень транспортных средств для личного пользования включены моторные транспортные средства типа PickUp с электрическим двигателем. Для них установлен совокупный таможенный платеж - тот же механизм, что действует для аналогичных категорий.





Согласно изменениям, упрошен порядок ввоза имущества без уплаты пошлин для тех, кто переехал на постоянное место жительства в государство ЕАЭС либо получил статус беженца или вынужденного переселенца. "Формулировки условий ввоза уточнены, чтобы не возникало разночтений при оформлении. Для физлиц, которые временно проживали за границей не менее 12 месяцев и вернулись в ЕАЭС, четко определен срок (6 месяцев с даты въезда), в течение которого они могут воспользоваться освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении своего ввозимого имущества, стоимость которого не превышает в эквиваленте 5 тыс. евро. При этом законодательством государств ЕАЭС указанный шестимесячный срок может быть сокращен", - уточнили в пресс-службе.





"Для удобства восприятия и лучшей визуализации в правилах также структурированы нормы беспошлинного ввоза и размеры таможенных пошлин и налогов, подлежащих уплате, а транспортные средства разделены по видам платежей (единая ставка, совокупный таможенный платеж). Сами размеры таможенных пошлин, налогов, единые ставки и совокупный платеж не изменялись", - добавили в ЕЭК.-0-

6 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил изменения в правила перемещения товаров для личного пользования через таможенную границу Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.