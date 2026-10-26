ОАО "Камволь" обсуждает с монгольскими партнерами создание проекта по работе с кашемиром

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Камволь" рассматривает создание совместного с монгольскими партнерами проекта по работе с кашемиром. Об этом шла речь во время встречи генерального директора предприятия Татьяны Лугиной с делегацией представителей бизнеса Монголии, передает корреспондент БЕЛТА.





"Камволь" специализируется на изготовлении пряжи и имеет современное оборудование для переработки сырья, поэтому предприятие заинтересовано в создании совместного белорусско-монгольского проекта по переработке сырья для кашемира, что обсуждалось на сегодняшней встрече. "Это будут более элитные трикотажные изделия в рамках программы по импортозамещению, и мне кажется, что белорусского и российского потребителя это заинтересует", - подчеркнула гендиректор.

Татьяна Лугина отметила, что смысл таких встреч - в возможности обсудить сотрудничество без посредников и избежать искажения информации, особенно по ценовому сегменту. "Мы познакомились с заготовителями-переработчиками и другими представителями бизнеса Монголии. Такое знакомство для нас полезно, и это должно вылиться в конкретные действия, чему поспособствуют подписанные меморандумы о сотрудничестве с Ассоциацией производителей шерсти и кашемира Монголии и компанией, которая перерабатывает и экспортирует кашемир. Мы ждем образцы и готовы купить 1 т кашемирового волокна, чтобы проверить на своем технологическом оборудовании выход волокна в пряжу и технологические особенности этого тонкого материала. Мы хотели бы применить его через свои технологии в какие-то изделия", - пояснила она.

На встрече присутствовали представители Монгольской торгово-промышленной палаты, Ассоциации производителей шерсти и кашемира Монголии, а также представители компаний, которые участвуют во всей цепочке - от сбора кашемировой шерсти до производства элитных трикотажных и пальтовых изделий. "Торгово-промышленная палата - важное звено, которое может связывать белорусский бизнес, в частности "Камволь", с бизнесом Монголии. А ассоциация может познакомить с производителями и заготовителями шерсти различных видов", - добавила Татьяна Лугина.





Во время встречи представители бизнеса Монголии также ознакомились с широким ассортиментом продукции ОАО "Камволь" и процессами производства.-0-

Фото Виталия Пивоварчика