О чем скажет метка "содержит формальдегид" на косметике? Вступают в силу изменения в техрегламент ЕАЭС

27 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе с 29 октября вступят в силу изменения в технический регламент на парфюмерно-косметическую продукцию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).



Изменения в техрегламент "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" были приняты решением Совета ЕЭК от 12 сентября 2025 года. "Изменениями уточняются требования к составу парфюмерно-косметической продукции в части актуализации перечней веществ, запрещенных к использованию в такой продукции, разрешенных к использованию с учетом установленных ограничений, разрешенных красителей, консервантов и УФ-фильтров", - пояснили в ЕЭК.



При этом предусматривается отложенная норма для уровня максимальной теоретической концентрации формальдегида, которая может выделиться из готовой продукции и информацию о которой необходимо указывать в маркировке.



"Сейчас предусмотрено наличие в маркировке слов "содержит формальдегид", если теоретическая концентрация формальдегида превышает 0,05%. Новая норма вступит в силу с 1 января 2027 года, и слова "содержит формальдегид" в маркировке нужно будет наносить в случае, если теоретическая концентрация формальдегида будет превышать 0,001%", - уточнили в ЕЭК.-0-