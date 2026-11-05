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Нужны новые идеи и проекты. Делегация Брестской области посетит две китайские провинции

Опубликовано:

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Экономика
05 ноября 2026, 13:22

Нужны новые идеи и проекты. Делегация Брестской области посетит две китайские провинции

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
5 ноября, Кобрин /Корр. БЕЛТА/. Делегация Брестской области 7-12 ноября посетит китайские провинции Аньхой и Шаньси. Об этом сообщил, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик.
"В нашей программе посещение большого количества разных предприятий. Главная цель - не только в экономическом плане увеличить наш товарооборот. Должны привезти какие-то мысли, идеи, проекты, которые позволили бы предприятиям Брестской области стать намного сильнее, чем они есть сейчас", - сказал Петр Пархомчик.
Представители Брестской области во время визита, в частности, планируют провести переговоры с руководителями провинций Аньхой и Шаньси, деловыми кругами Китая по развитию сотрудничества. "Будем обсуждать и автомобилестроение, и вопросы переработки определенных видов продукции, которые мы производим. Много идей", - добавил председатель Брестского облисполкома. 

Петр Пархомчик привел один из примеров взаимодействия с партнерами из КНР. Речь идет о предприятии по выпуску холодильников в Барановичах: проект реализован при участии китайской компании. "Ему пока всего лишь два года. За первый год мы восстановили 70 тыс. кв.м производственных площадей, вернули их к реальной жизни. В том же году произвели холодильники. За текущий период, за десять месяцев, цифра увеличилась в три раза. 96% произведенной продукции ушло на экспорт, - обратил внимание глава Брестской области. - Нужно найти объект производства, потом создать необходимые технологии, чтобы продукт был конкурентоспособен. Это один из ярких примеров, как можно быстро с помощью областных, республиканских денег создать абсолютно новое предприятие и быть успешным на рынке".
На решение таких задач председатель Брестского облисполкома сегодня нацеливает и ОАО "Салео-Кобрин", которое провело масштабную модернизацию производств и открыло обновленный завод. В церемонии принял участие заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Матусевич. Предприятие производит гидроцилиндры, благодаря реализации инвестпроектов внедрены передовые технологии, в том числе роботизация. Новшества позволили снизить себестоимость выпускаемой продукции и повысить ее качество. Созданы дополнительные рабочие места. На кобринской площадке планируют создать готовый продукт, на который будет устанавливаться собственный гидроцилиндр.-0-
Фото Виолетты Южаковой
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