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НЦПЭ и Китайская федерация машиностроительной промышленности договорились об укреплении сотрудничества

Опубликовано:

Логотип БелТА
Экономика
11 сентября 2026, 17:58

НЦПЭ и Китайская федерация машиностроительной промышленности договорились об укреплении сотрудничества

Фото НЦПЭ
Фото НЦПЭ
Фото НЦПЭ
11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр поддержки экспорта (НЦПЭ) Беларуси и Китайская федерация машиностроительной промышленности (CMIF) договорились укрепить взаимодействие, сообщили БЕЛТА в пресс-службе центра.

Директор НЦПЭ Николай Борисевич провел рабочую встречу с делегацией CMIF во главе с заместителем председателя Сун Чжимином. В состав делегации вошли руководители ведущих машиностроительных предприятий и профильных научно-исследовательских организаций КНР.

В ходе встречи китайской стороне был представлен функционал НЦПЭ как национального института содействия внешней торговле. Особое внимание было уделено необходимости формирования эффективного связующего звена между деловыми кругами Беларуси и Китая.

"Для успешной реализации совместных проектов в машиностроении нужен толковый медиатор - посредник, который обеспечит не просто перевод, а понимание специфики рынков, регуляторных требований и производственных цепочек", - подчеркнул Николай Борисевич. - Наша задача - не просто организовать встречу и обменяться презентациями. Наша задача - взять партнеров за руку и показать им дорогу, по которой нужно идти".

Директор НЦПЭ подтвердил готовность центра оказывать всестороннее содействие в установлении деловых контактов, поиске партнеров и реализации совместных инициатив. Сун Чжимин представил модель работы CMIF, выделив четыре ключевых направления деятельности федерации: стратегическое консультирование членов по вопросам выхода на зарубежные рынки, создание платформы для обмена технологиями и деловыми контактами, выстраивание взаимодействия между китайскими предприятиями и иностранными партнерами, а также содействие доступу китайского бизнеса к зарубежным рынкам.

Ключевым итогом встречи стала договоренность об укреплении взаимодействия между НЦПЭ и CMIF. Стороны условились сформировать постоянно действующий канал обмена информацией, который позволит оперативно доводить до деловых кругов двух стран актуальные сведения о запросах бизнеса, коммерческих предложениях и изменениях в регулировании. По мнению участников встречи, именно системная коммуникация, а не разовые контакты способна придать сотрудничеству в машиностроении необходимую глубину, практическую направленность и устойчивость.

Николай Борисевич отметил, что Беларусь видит в китайских партнерах союзников, разделяющих стратегическое значение машиностроения как фундамента экономического развития. Белорусская производственная школа и китайская технологическая динамика обладают значительным потенциалом взаимодополнения. Их объединение способно создавать новые возможности для промышленной кооперации, технологического обмена и выхода на третьи рынки.

Кроме того, 2026-2027 годы, объявленные Годами промышленной кооперации Беларуси и Китая, открывают дополнительные возможности для углубления двустороннего взаимодействия. "Машиностроение двух стран демонстрирует высокую степень взаимодополняемости. Мы нацелены на построение стабильных и эффективных производственно-сбытовых цепочек, которые принесут пользу обеим экономикам", - подчеркнул глава китайской делегации.

Подводя итог, Николай Борисевич отметил: "В нашей работе мы руководствуемся простым правилом: у любой проблемы есть несколько решений. Вопрос лишь в том, чтобы найти то единственное, которое устроит обе стороны. Именно этим и занимается НЦПЭ - мы ищем решения там, где другие видят только препятствия", - резюмировал директор центра.-0- 
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