Новый центр белорусской техники появится на Дальнем Востоке до конца 2026 года

Развитие сети мультибрендовых центров белорусской техники за рубежом рассматривается как способ позиционирования всей промышленности Беларуси. Сегодня функционируют уже 14 таких центров. Развитие сети мультибрендовых центров белорусской техники за рубежом рассматривается как способ позиционирования всей промышленности Беларуси. Сегодня функционируют уже 14 таких центров.

"Рынок России приоритетен. У нас созданы совместные предприятия ООО "Амкодор-Брянск", ЗАО СП "Брянсксельмаш". Благодаря совместной работе и союзному продукту получаются такие результаты", - подытожил Андрей Кузнецов.





Глава ведомства подчеркнул, что приоритетным рынком для поставки продукции остается также Российская Федерация. "Учимся на странах дальней дуги. К концу года рост экспорта в Африку ожидается более 130% к 2025 году", - поделился результатами он. При этом министр рассказал и о наличии логистических вызовов: меняются маршруты поставок, возникают задержки сроков. Однако до конца года все запланированные показатели будут выполнены.





Андрей Кузнецов пояснил, что в следующем году Беларусь планирует расширить географию поставок техники и выйти на новые рынки.-0-





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