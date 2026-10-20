Новый центр белорусской техники появится на Дальнем Востоке до конца 2026 года

"Рынок России приоритетен. У нас созданы совместные предприятия ООО "Амкодор-Брянск", ЗАО СП "Брянсксельмаш". Благодаря совместной работе и союзному продукту получаются такие результаты", - подытожил Андрей Кузнецов.
Глава ведомства подчеркнул, что приоритетным рынком для поставки продукции остается также Российская Федерация. "Учимся на странах дальней дуги. К концу года рост экспорта в Африку ожидается более 130% к 2025 году", - поделился результатами он. При этом министр рассказал и о наличии логистических вызовов: меняются маршруты поставок, возникают задержки сроков. Однако до конца года все запланированные показатели будут выполнены.
Андрей Кузнецов пояснил, что в следующем году Беларусь планирует расширить географию поставок техники и выйти на новые рынки.-0-
Больше актуальных новостей и аналитики смотрите на VIDEOBEL.BY.