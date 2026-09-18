Новый супербыстрый зарядный комплекс для электрокаров открыли на трассе М1 в Кобринском районе 

18 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новый супербыстрый и самый мощный в стране зарядный комплекс для электромобилей открыли сегодня в Кобринском районе Брестской области, сообщили БЕЛТА в компании "Белоруснефть".



Комплекс расположен вблизи АЗС на трассе М1 в районе пересечения М1 с Р127. "Он оснащен зарядными станциями мощностью от 120 до 300 кВт с динамическим распределением мощности. Все они имеют коннекторы GBT и CCS", - рассказали в компании.



Как подчеркнул заместитель генерального директора по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции "Белоруснефти" Сергей Каморников, новый электрозарядный хаб уникальный. "Во-первых, он тысячный у нас в составе производственного объединения "Белоруснефть". Во-вторых, он самый мощный в стране на текущую дату. Одновременно может заряжаться 10 машин", - сделал акцент он.



"Комплекс расположен на главной транспортной артерии страны - М1. И в ближайшей перспективе наша задача основные магистрали оснащать такими супербыстрыми зарядными комплексами", - отметил Сергей Каморников.



Для владельцев электромобилей предусмотрены зона самообслуживания и места для отдыха, рядом также можно подкачать колеса и сделать уборку салона электромобиля.-0-