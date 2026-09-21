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Новый резидент СЭЗ "Гомель-Ратон" реализует инвестпроект в сфере химической промышленности

Опубликовано:

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Экономика
21 сентября 2026, 20:45

Новый резидент СЭЗ "Гомель-Ратон" реализует инвестпроект в сфере химической промышленности

Фото СЭЗ "Гомель-Ратон"
Фото СЭЗ "Гомель-Ратон"
Фото СЭЗ "Гомель-Ратон"
21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый резидент СЭЗ "Гомель-Ратон" реализует инвестпроект по комплексной модернизации и автоматизация существующих производственных линий для выпуска высокоочищенного гранулированного сульфата алюминия высшего сорта. Об этом БЕЛТА сообщили в свободной экономической зоне. 

В качестве нового резидента зарегистрирована компания ООО "Ксант-Инвест" (Российская Федерация). Инвестпроект подразумевает комплексную технологическую модернизацию и автоматизацию двух из трех существующих производственных линий для выпуска высокоочищенного гранулированного сульфата алюминия высшего сорта. Компания реализует инвестиционный проект на действующих производственных мощностях. Производимая продукция применяется в химводоподготовке питьевой воды (наиболее эффективный коагулянт), очистке сточных вод, целлюлозно-бумажной и текстильной промышленности.

Планируется, что будет производиться до 9 тыс. т продукции высшего сорта в год, до 3,5 тыс. т в год прочих сортов, также будет диверсифицирован портфель в сторону высокомаржинального премиум-сегмента. Рынки сбыта: Беларусь (39%) и Российская Федерация (61%). Срок реализации проекта: 2027-2031 годы. 

В СЭЗ добавили, что проект направлен на обеспечение сырьевой независимости и импортозамещение для крупнейших промышленных потребителей Беларуси и ЕАЭС. Ключевые потребители - предприятия ЖКХ и водоканалы, целлюлозно-бумажная и пищевая промышленность, производители текстиля.-0-
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