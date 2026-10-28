Новые заводы и расширение производств: каковы перспективы развития СЭЗ "Брест"

28 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Какие новые производства появятся на территории свободной экономической зоны "Брест", рассказал глава администрации СЭЗ Вадим Кравчук, передает корреспондент БЕЛТА.





"В нынешнем году мы пока зарегистрировали одного нового резидента - это логистическая компания. До конца года отрабатываем еще трех резидентов, которые намерены реализовать проекты в машиностроении и химической промышленности", - рассказал Вадим Кравчук.





Сейчас в свободной экономической зоне "Брест" насчитывается 76 резидентов. Они работают в сферах машиностроения, пищевой, легкой, химической промышленности, электроники, деревообработки, производства строительных, отделочных и других материалов.





Модернизация и новое строительство - постоянные спутники развития свободной экономической зоны. В частности, один из резидентов занялся расширением площадки по производству мороженого и рыбы, в другой локации строится завод по изготовлению пластиковой тары для пищевой продукции. Еще одна компания реализует проект по производству оборудования для промышленной вентиляции. В планах у другого предприятия наладить на одной из предлагаемых площадок производство погружных насосных станций.





В Бресте проходит форум, посвященный 30-летию первой в Беларуси свободной экономической зоны. Сейчас инвестиционная площадка занимает 50 кв.км Производства располагаются в Бресте, Барановичах, Пинске, Брестском, Кобринском, Дрогичинском, Ивацевичском и Ганцевичском районах.-0-