Новые строительные нормы для объектов захоронения ТКО введены в Беларуси

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые строительные нормы для объектов захоронения твердых коммунальных отходов введены в Беларуси, сообщили БЕЛТА в РУП "Стройтехнорм".



Изменение №1 СН 3.02.16-2025 утверждено постановлением Министерства архитектуры и строительства от 16 июля 2026 года и вступает в силу с сегодняшнего дня.



Уточнена область применения требований к системам сбора, очистки и отвода фильтрата, а также к сбору свалочного газа: установлено, что указанные требования применяются при разработке проектной документации на возводимые полигоны и не применяются при расширении существующих полигонов.



Нововведения позволят исключить неоднозначное применение требований СН 3.02.16-2025 при расширении существующих полигонов, разграничить требования, применяемые при возведении новых и расширении существующих объектов захоронения твердых коммунальных отходов.



Также обеспечен единообразный подход при разработке и рассмотрении проектной документации, урегулированы вопросы проектирования при расширении действующих полигонов с учетом особенностей таких объектов.-0-