Новые рынки сбыта и крупные инвестпроекты: за счет чего растет экономика Могилевской области

"B этом году 15 проектов завершены, три из них импортозамещающие, - отметил Анатолий Исаченко. - Наиболее крупные проекты - автоматизация производства труб на предприятии "Ольса", создание лесопильного производства "БР-Вуд" в Бобруйске, строительство откормочника на 51 тыс. голов Климовичским КXП и сыродельного цеха на предприятии "Молочные горки". К концу нынешнего года планируется завершить масштабный проект по строительству молокоперерабатывающего завода в Шклове".

Повышение благосостояния граждан - одна из ключевых задач. "Рост номинальной начисленной среднемесячной заработной платы по области составил 113,5%. Ключевой индикатор программы - реальная заработная плата - увеличился чуть более чем на 8%, - добавил председатель облисполкома. - На развитие экономики и социальной сферы за 9 месяцев было направлено без малого 4 млрд рублей".-0- "B этом году 15 проектов завершены, три из них импортозамещающие, - отметил Анатолий Исаченко. - Наиболее крупные проекты - автоматизация производства труб на предприятии "Ольса", создание лесопильного производства "БР-Вуд" в Бобруйске, строительство откормочника на 51 тыс. голов Климовичским КXП и сыродельного цеха на предприятии "Молочные горки". К концу нынешнего года планируется завершить масштабный проект по строительству молокоперерабатывающего завода в Шклове".Повышение благосостояния граждан - одна из ключевых задач. "Рост номинальной начисленной среднемесячной заработной платы по области составил 113,5%. Ключевой индикатор программы - реальная заработная плата - увеличился чуть более чем на 8%, - добавил председатель облисполкома. - На развитие экономики и социальной сферы за 9 месяцев было направлено без малого 4 млрд рублей".-0-

Фото Олега Фойницкого Фото Олега Фойницкого

12 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Итоги социально-экономического развития Могилевской области за 9 месяцев этого года и выполнения программы социально-экономического развития региона на 2026-2030 годы подвели сегодня в облисполкоме. Заседание проходило с участием делегатов седьмого Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент БЕЛТА.Как отметил председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко, главная цель пятилетия - переход к новому качеству жизни каждого гражданина региона. А для этого необходимо укреплять реальный сектор экономики, продолжать привлекать инвестиции и идти по пути устойчивого развития регионов."За 9 месяцев в области достигнута положительная динамика по целевым индикаторам программы и показателям социально-экономического развития области в 2026 году, - отметил он. - Валовой региональный продукт превысил 18 млрд рублей с темпом роста 101%. Промышленный комплекс области обеспечил выпуск продукции почти на 13 млрд рублей, сформировав свыше 28% валовой добавленной стоимости региона, сельское хозяйство сформировало около 10%, строительство - более 7%".Рост производства способствовал и росту экспорта - в денежном выражении он составил $1,8 млрд. Основа дальнейшего развития - реализация инвестиционных проектов. В регионе свыше 120 инвестпроектов в производственной сфере в нынешней пятилетке, объем инвестиций - 610 млн рублей.Производители региона вышли на рынки 25 новых стран, сохранены и развиваются ключевые направления экспортных потоков в Российскую Федерацию, Казахстан, Турцию, Узбекистан и Китай.