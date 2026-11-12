Новые рынки сбыта и крупные инвестпроекты: за счет чего растет экономика Могилевской области

"За 9 месяцев в области достигнута положительная динамика по целевым индикаторам программы и показателям социально-экономического развития области в 2026 году, - отметил он. - Валовой региональный продукт превысил 18 млрд рублей с темпом роста 101%. Промышленный комплекс области обеспечил выпуск продукции почти на 13 млрд рублей, сформировав свыше 28% валовой добавленной стоимости региона, сельское хозяйство сформировало около 10%, строительство - более 7%".
Рост производства способствовал и росту экспорта - в денежном выражении он составил $1,8 млрд. Основа дальнейшего развития - реализация инвестиционных проектов. В регионе свыше 120 инвестпроектов в производственной сфере в нынешней пятилетке, объем инвестиций - 610 млн рублей.
Производители региона вышли на рынки 25 новых стран, сохранены и развиваются ключевые направления экспортных потоков в Российскую Федерацию, Казахстан, Турцию, Узбекистан и Китай.
"B этом году 15 проектов завершены, три из них импортозамещающие, - отметил Анатолий Исаченко. - Наиболее крупные проекты - автоматизация производства труб на предприятии "Ольса", создание лесопильного производства "БР-Вуд" в Бобруйске, строительство откормочника на 51 тыс. голов Климовичским КXП и сыродельного цеха на предприятии "Молочные горки". К концу нынешнего года планируется завершить масштабный проект по строительству молокоперерабатывающего завода в Шклове".
Повышение благосостояния граждан - одна из ключевых задач. "Рост номинальной начисленной среднемесячной заработной платы по области составил 113,5%. Ключевой индикатор программы - реальная заработная плата - увеличился чуть более чем на 8%, - добавил председатель облисполкома. - На развитие экономики и социальной сферы за 9 месяцев было направлено без малого 4 млрд рублей".-0-
Повышение благосостояния граждан - одна из ключевых задач. "Рост номинальной начисленной среднемесячной заработной платы по области составил 113,5%. Ключевой индикатор программы - реальная заработная плата - увеличился чуть более чем на 8%, - добавил председатель облисполкома. - На развитие экономики и социальной сферы за 9 месяцев было направлено без малого 4 млрд рублей".-0-
Фото Олега Фойницкого