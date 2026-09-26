26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индустриальном парке "Великий камень" зарегистрированы новые резиденты, сообщили БЕЛТА в пресс-службе парка.
Компании планируют внедрять мобильные блочно-модульные решения для технологий сжижения газа.
Также запланировано строительство логистического комплекса с оказанием широкого спектра услуг, включая формирование и обработку контейнерных грузов с железнодорожного терминала GREATPORT.-0-
Экономика
26 сентября 2026, 20:00
Новые резиденты зарегистрированы в "Великом камне"
Фото industrialpark.by
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