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Новые решения для энергетической отрасли представили на "ИННОПРОМ. Беларусь" 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Экономика
30 сентября 2026, 19:16

Новые решения для энергетической отрасли представили на "ИННОПРОМ. Беларусь" 

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые решения для энергетической отрасли презентовали на выставке "ИННОПРОМ. Беларусь". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство энергетики.

Минэнерго представило промышленный и технологический потенциал отрасли по трем направлениям: электрооборудование, газовое оборудование и подготовка кадров. Экспозиция министерства размещена на двух стендах общей площадью 120 кв.м.

На стендах показали технологии для электросетей. МЭТЗ им.В.И. Козлова демонстрирует энергоэффективные силовые трансформаторы, а "Ратон" - комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией на 10 кВ. По отдельным направлениям уровень локализации производства достиг 80%, что позволило заместить ранее импортировавшиеся решения.

Представлены и новые решения для эксплуатации энергообъектов. "Электроцентрмонтаж" показывает низковольтное распределительное устройство на 0,4 кВ с выкатными отсеками. Отдельный отсек можно заменить или отремонтировать без отключения всей ячейки. Такие устройства в этом году изготовят для двух объектов "Минскэнерго".

Еще одна разработка в экспозиции - цифровой тренажер для энергетиков. "Белэнергоремналадка" представляет компьютерный тренажер, созданный на базе оборудования Минской ТЭЦ-4. Он позволяет точно воспроизводить работу энергетического оборудования и отрабатывать действия персонала в штатных и аварийных ситуациях.

Также в экспозиции представлены разработки "Белгазтехники" и Новогрудского завода газовой аппаратуры: оборудование для систем газоснабжения, газовые баллоны с RFID-метками и приборы учета с возможностью автоматической передачи данных по сети NB-IoT.

В Минэнерго отметили, что выставка - это возможность не только представить собственные разработки, уже применяемые на объектах, но и определить новые направления промышленной кооперации и расширения рынков для белорусского энергетического оборудования.

II Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" проходит в Минске с 30 сентября по 2 октября. В ней участвуют представители более чем 40 стран. Общая площадь выставочной экспозиции составляет 20 тыс. кв.м.-0- 

Фото Татьяны Матусевич
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