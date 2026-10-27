Новые проекты цифровизации будут реализованы в энергетике Беларуси при поддержке "Росатома"

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страновой офис госкорпорации "Росатом" в Беларуси и РУП "БЕЛТЭИ" подписали на полях XXX Белорусского энергетического и экологического форума в Минске соглашение о стратегическом сотрудничестве, передает корреспондент БЕЛТА.





Документ предусматривает совместное участие в реализации проектов по модернизации и цифровизации инфраструктуры объединенной энергетической системы. Стороны планируют развивать сотрудничество по вопросам разработки и внедрения инновационных технических решений для объектов энергетики, а также в сфере совершенствования системы управления бизнес-процессами с применением цифровых инструментов. Подписи под соглашением поставили директор странового офиса "Росатома" в Беларуси Станислав Левицкий и директор РУП "БЕЛТЭИ" Александр Лобажевич.





"Цифровизация выступает одним из ключевых направлений повышения надежности и управляемости энергосистемы. Внедрение цифровых технологий и интеллектуальных систем обеспечивает оптимизацию затрат на эксплуатационно-ремонтное обслуживание распределительных сетей и подстанций различных классов напряжения, минимизацию технологических нарушений, а также повышение эффективности процессов производства электрической энергии. Нам интересен опыт "Росатома" по этим направлениям", - отметил Александр Лобажевич.

Как добавил Станислав Левицкий, "Росатом" предлагает белорусским организациям не просто отдельные программы, а комплексные цифровые экосистемы и компетенции. "Примером такого взаимодействия является совместный проект по внедрению на белорусских ТЭЦ цифровых тренажеров и цифровых двойников. Результатом этой работы стало формирование в стране практической базы для разработки современных тренировочных цифровых комплексов и масштабирования решений на другие энергообъекты. Мы заинтересованы в расширении направлений сотрудничества в области цифровизации в энергосистеме страны и взаимодействии с новыми партнерами. Подписанное соглашение создает основу для реализации совместных проектов с РУП "БЕЛТЭИ", - сказал он. Как добавил Станислав Левицкий, "Росатом" предлагает белорусским организациям не просто отдельные программы, а комплексные цифровые экосистемы и компетенции. "Примером такого взаимодействия является совместный проект по внедрению на белорусских ТЭЦ цифровых тренажеров и цифровых двойников. Результатом этой работы стало формирование в стране практической базы для разработки современных тренировочных цифровых комплексов и масштабирования решений на другие энергообъекты. Мы заинтересованы в расширении направлений сотрудничества в области цифровизации в энергосистеме страны и взаимодействии с новыми партнерами. Подписанное соглашение создает основу для реализации совместных проектов с РУП "БЕЛТЭИ", - сказал он.





РУП "БЕЛТЭИ" - головное научно-исследовательское и проектное предприятие энергетической отрасли Беларуси. Оно обеспечивает повышение гибкости и надежности энергосистемы, выполняя комплекс работ по интеграции генерирующих мощностей на традиционных и возобновляемых источниках энергии, внедрению систем накопления электроэнергии, вовлечению вторичных энергоресурсов и развитию распределенной генерации в сочетании с технологиями умных сетей.-0-