Новые правила передвижения крупногабаритного и тяжеловесного транспорта начали действовать в Беларуси

Новшества предусмотрены постановлением Совета Министров от 14 августа 2026 года №413 "О порядке участия в дорожном движении тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств", которое уточняет нормы соответствующей инструкции, утвержденной постановлением Минтранса от 25 августа 2011 года №50.
Изменения касаются только транспорта, движение которого по автомобильным дорогам общего пользования, дорожным сооружениям на них, а также улицам населенных пунктов допускается по специальному разрешению, выдаваемому РУП "Белдорцентр" субъектам хозяйствования в соответствии с законодательством об административных процедурах.
Документом также уточнен и дополнен перечень грузов, допускаемых к перевозке без деления на части. Конкретизированы требования к автомобилю прикрытия, используемого при сопровождении транспорта.
Закреплена возможность подачи предварительной заявки в электронном виде при помощи программно-технических средств предприятия ПС "СУВСР".
Перечислены обязанности водителя, членов экипажей автомобилей прикрытия и сопровождения, в том числе в вопросах взаимодействия между собой.
Введена обязанность владельца (пользователя) назначить ответственное лицо за допуск к движению по автодорогам.-0-