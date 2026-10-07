Новые подходы к оценке и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности планируют внедрить в Беларуси

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как совершенствуется система интеллектуальной собственности в Беларуси, рассказал на пресс-конференции председатель Государственного комитета по науке и технологиям Денис Коржицкий, передает корреспондент БЕЛТА.



Одним из ключевых событий 2026 года для сферы ИС в стране стало вступление в силу изменений в законодательство о защите интеллектуальной собственности. "Теперь права автора закреплены на уровне закона. Если разработка создана работником, а наниматель использует ее в коммерческой деятельности, автор получает вознаграждение как за создание объекта интеллектуальной собственности, так и за его использование. Минимальный размер вознаграждения установлен на уровне 12,5 базовой величины. Гарантия распространяется также на разработки, созданные в рамках хозяйственных договоров и по заказу юридических лиц", - пояснил председатель ГКНТ.



Также он подчеркнул, что в Беларуси работают около 100 оценщиков интеллектуальной собственности. В ближайшее время планируется утвердить технический кодекс, который регламентирует выбор способов оценки объектов ИС. Документ должен помочь объективно определять стоимость разработок при передаче прав, заключении лицензионных договоров, расчете вознаграждений. "Оценка интеллектуальной собственности сложнее оценки материальных активов. Автомобиль сохраняет определенную стоимость, даже если не используется. Технология или промышленный образец, которые не вовлечены в хозяйственный оборот, со временем могут существенно потерять в цене", - дополнил Денис Коржицкий.



На объекты интеллектуальной собственности, созданные за счет государственных средств, распространяется указ №59. Он предусматривает способы коммерциализации разработок и их передачи в реальный сектор экономики. Национальный центр интеллектуальной собственности выработал методику выбора способов коммерциализации, которая на данный момент актуализируется. Будут учитываться не только юридические, но и экономические аспекты передачи прав. "Надеемся, что принятые меры будут способствовать дальнейшему росту рынка интеллектуальной собственности в Беларуси", - подчеркнул он.



По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности, за последние шесть лет инвестиции в нематериальные активы росли в среднем на 5,5% ежегодно, тогда как в материальные - на 3,2%. Как отметил Денис Коржицкий, в Беларуси с прошлого года в статистику введен показатель инвестиций в нематериальные активы. За первое полугодие 2026 года они составили 2,2% от общего объема инвестиций по стране (583 млн рублей). "За восемь месяцев 2026 года объем вложений увеличился до 848 млн рублей", - констатировал председатель ГКНТ.-0-