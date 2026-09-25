Новая техника, кооперация, импортозамещение. Как развивается промышленность Беларуси





По словам министра, по итогам года планируется выйти на объемы производства в промышленности более 100% к прошлому году, а по экспорту - 103,4-103,5%. "Белорусские предприятия производят 93% техники, которую используют отечественные сельхозпроизводители: для посева, уборки и получения продукции. Такая техника работает и в транспортной, и в дорожно-строительной сферах", - подчеркнул он.

Говоря о взаимодействии с российскими предприятиями, министр сказал, что Беларусь и Россия должны защищать союзный рынок. "Защита общего рынка - это развитие собственных предприятий и компетенций, экономической безопасности. Как пример - статус "Товар Союзного государства" и Государственный знак качества получили карьерные самосвалы БЕЛАЗ и автобусы МАЗ. В тракторах Минского тракторного завода используются российский металл и компонентная база. Нам необходимо развивать кооперацию и воспринимать белорусское и российское производство как единое целое", - добавил он. Говоря о взаимодействии с российскими предприятиями, министр сказал, что Беларусь и Россия должны защищать союзный рынок. "Защита общего рынка - это развитие собственных предприятий и компетенций, экономической безопасности. Как пример - статус "Товар Союзного государства" и Государственный знак качества получили карьерные самосвалы БЕЛАЗ и автобусы МАЗ. В тракторах Минского тракторного завода используются российский металл и компонентная база. Нам необходимо развивать кооперацию и воспринимать белорусское и российское производство как единое целое", - добавил он.





Одним из главных достижений года министр назвал комбинированный пресс-подборщик, который ранее в Беларуси не производился. Принято решение о запуске его серийного производства в 2027 году, планируется изготовить 50 единиц. Также в 2026 году на дороги вышел тягач МАЗ-Х. Он пройдет эксплуатационные и сертификационные испытания, запуск серийного производства намечен с 2028 года. Минский тракторный завод представил трактор мощностью 540 л.с. классической компоновки. По итогам испытаний принято решение выпустить в 2027 году 30 таких тракторов и поставить их в хозяйства.

Андрей Кузнецов обратил внимание, что главной задачей в промышленности является импортозамещение. "Его необходимо развивать в промышленности, увеличивая долю продукции собственного производства и обеспечивая сферы отечественной техникой", - сказал он. Андрей Кузнецов обратил внимание, что главной задачей в промышленности является импортозамещение. "Его необходимо развивать в промышленности, увеличивая долю продукции собственного производства и обеспечивая сферы отечественной техникой", - сказал он.





Министр поблагодарил работников отрасли за труд и пожелал крепкого здоровья, новых разработок и достижений. "Мы должны выпускать то, что нужно рынку, а также осваивать новые направления. Уверен, что с такими коллективами обязательно достигнем поставленных целей", - заключил он.





Во время торжественного мероприятия состоялась церемония вручения наград лучшим работникам организаций системы Минпрома. Председатель концерна "Беллегпром" Надежда Лазаревич отметила, что Министерство промышленности и "Беллегпром" остаются частью единого промышленного сообщества. "Мы одна большая семья. Благодаря тесному взаимодействию и интеграции по различным направлениям наше развитие будет продолжаться", - уверена она.

От имени Министерства сельского хозяйства и продовольствия работников и ветеранов отрасли поздравил начальник главного управления технического прогресса и энергетики, государственного надзора за техническим состоянием машин и оборудования Станислав Карпович. "Машиностроение играет ведущую роль в социально-экономическом развитии государства и по праву считается фундаментом отечественной промышленности. Достижения машиностроителей - предмет гордости и основа для построения сильной страны", - подчеркнул он. От имени Министерства сельского хозяйства и продовольствия работников и ветеранов отрасли поздравил начальник главного управления технического прогресса и энергетики, государственного надзора за техническим состоянием машин и оборудования Станислав Карпович. "Машиностроение играет ведущую роль в социально-экономическом развитии государства и по праву считается фундаментом отечественной промышленности. Достижения машиностроителей - предмет гордости и основа для построения сильной страны", - подчеркнул он.





Станислав Карпович отметил вклад ведущих предприятий отрасли, среди которых Минский тракторный завод, "Гомсельмаш", МАЗ, "АМКОДОР", БЕЛАЗ, "Бобруйскагромаш". "Благодаря вам создается конкурентоспособная продукция, известная не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами", - добавил он.-0-

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25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О развитии белорусской промышленности, кооперации и новинках производства рассказал министр промышленности Андрей Кузнецов на торжественном мероприятии ко Дню машиностроителя во Дворце культуры МТЗ, передает корреспондент БЕЛТА.