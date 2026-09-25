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Новая техника, кооперация, импортозамещение. Как развивается промышленность Беларуси

Опубликовано:

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Экономика
25 сентября 2026, 20:44

Новая техника, кооперация, импортозамещение. Как развивается промышленность Беларуси

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О развитии белорусской промышленности, кооперации и новинках производства рассказал министр промышленности Андрей Кузнецов на торжественном мероприятии ко Дню машиностроителя во Дворце культуры МТЗ, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, по итогам года планируется выйти на объемы производства в промышленности более 100% к прошлому году, а по экспорту - 103,4-103,5%. "Белорусские предприятия производят 93% техники, которую используют отечественные сельхозпроизводители: для посева, уборки и получения продукции. Такая техника работает и в транспортной, и в дорожно-строительной сферах", - подчеркнул он.
Говоря о взаимодействии с российскими предприятиями, министр сказал, что Беларусь и Россия должны защищать союзный рынок. "Защита общего рынка - это развитие собственных предприятий и компетенций, экономической безопасности. Как пример - статус "Товар Союзного государства" и Государственный знак качества получили карьерные самосвалы БЕЛАЗ и автобусы МАЗ. В тракторах Минского тракторного завода используются российский металл и компонентная база. Нам необходимо развивать кооперацию и воспринимать белорусское и российское производство как единое целое", - добавил он.

Одним из главных достижений года министр назвал комбинированный пресс-подборщик, который ранее в Беларуси не производился. Принято решение о запуске его серийного производства в 2027 году, планируется изготовить 50 единиц. Также в 2026 году на дороги вышел тягач МАЗ-Х. Он пройдет эксплуатационные и сертификационные испытания, запуск серийного производства намечен с 2028 года. Минский тракторный завод представил трактор мощностью 540 л.с. классической компоновки. По итогам испытаний принято решение выпустить в 2027 году 30 таких тракторов и поставить их в хозяйства.
Андрей Кузнецов обратил внимание, что главной задачей в промышленности является импортозамещение. "Его необходимо развивать в промышленности, увеличивая долю продукции собственного производства и обеспечивая сферы отечественной техникой", - сказал он.

Министр поблагодарил работников отрасли за труд и пожелал крепкого здоровья, новых разработок и достижений. "Мы должны выпускать то, что нужно рынку, а также осваивать новые направления. Уверен, что с такими коллективами обязательно достигнем поставленных целей", - заключил он.

Во время торжественного мероприятия состоялась церемония вручения наград лучшим работникам организаций системы Минпрома. Председатель концерна "Беллегпром" Надежда Лазаревич отметила, что Министерство промышленности и "Беллегпром" остаются частью единого промышленного сообщества. "Мы одна большая семья. Благодаря тесному взаимодействию и интеграции по различным направлениям наше развитие будет продолжаться", - уверена она.
От имени Министерства сельского хозяйства и продовольствия работников и ветеранов отрасли поздравил начальник главного управления технического прогресса и энергетики, государственного надзора за техническим состоянием машин и оборудования Станислав Карпович. "Машиностроение играет ведущую роль в социально-экономическом развитии государства и по праву считается фундаментом отечественной промышленности. Достижения машиностроителей - предмет гордости и основа для построения сильной страны", - подчеркнул он.

Станислав Карпович отметил вклад ведущих предприятий отрасли, среди которых Минский тракторный завод, "Гомсельмаш", МАЗ, "АМКОДОР", БЕЛАЗ, "Бобруйскагромаш". "Благодаря вам создается конкурентоспособная продукция, известная не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами", - добавил он.-0-
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