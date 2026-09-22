"Неубиваемая" техника и импортозамещение. "Бобруйскагромаш" представил новинки 

По словам Дениса Жвырблевского, машину МТУ-18 можно встретить практически в каждом хозяйстве Беларуси. Она также популярна на российском рынке, однако там из-за большего распространения мощных тракторов чаще запрашивают модели повышенной грузоподъемности - ПТУ-20 и ПТУ-24. Для белорусских же условий 18-тонная версия остается самым востребованным решением, сочетающим надежность, эффективность и доступность.-0-

Фото Олега Фойницкого

22 сентября, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. Передовые разработки, импортозамещение и высшая Государственная награда за качество продукции стали главными темами пресс-тура по предприятиям Могилевской области, организованного для популяризации белорусских товаров в ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш", передает корреспондент БЕЛТА.В январе 2026 года "Бобруйскагромаш" впервые в истории Беларуси удостоился Государственного знака качества. Основанное в 1974 году предприятие начало свою историю с производства всего лишь четырех наименований машин. В 1981 году "Бобруйскагромаш" достиг максимальных производственных мощностей - 26,1 тыс. машин.По словам генерального директора холдинга "Бобруйскагромаш" Олега Корсака, после распада СССР перед коллективом стояла задача выхода на новые рынки и диверсификации продукции. Завод освоил производство кормозаготовительной техники, а затем - машин для внесения минеральных удобрений. Одной из флагманских разработок стала машина МШХ-9, которая отмечена Государственным знаком качества. "Машина хорошо себя зарекомендовала как на ближних рынках - в Российской Федерации, так и внутри страны. Основной идеей создания этого продукта было то, что необходимо рационально, дифференцированно и экономически правильно вносить удобрения, в том числе и доломитную муку", - пояснил Олег Корсак.Генеральный директор подчеркнул, что высокая оценка со стороны главы государства положительно сказывается и на экспортном потенциале. Партнеры из зарубежных стран, видя награду, отмечают качество белорусской техники, что сразу повышает спрос на нее. При этом большинство выпускаемой продукции изготавливается из отечественных материалов и комплектующих.Среди последних разработок предприятия - высокопроизводительный комбинированный пресс-подборщик, созданный по поручению главы государства. Машина уже прошла испытания и, по словам производителя, не уступает мировым аналогам. "Мы доказали, что этот продукт - первый комбинированный, он наш, белорусский. Мы ожидаем, что в последующие годы не только освоим рынок Республики Беларусь, но и выйдем на ближние и дальние рынки с совершенно новым высокотехнологичным продуктом", - сообщил Олег Корсак.На следующий год планируется изготовление первой партии. Поставлена задача обеспечить внутренний рынок количеством 50 единиц. Также предприятие реализует проект по производству большегрузных ходовых систем для техники высокой грузоподъемности. "Почему мы пришли к этому проекту? Потому что сегодня класс тракторов повышается, т.е. в основном эксплуатируются энергонасыщенные тракторы. Соответственно, к энергонасыщенным тракторам необходима высокотехнологичная техника большой тонажности", - объяснил руководитель.Также большое внимание на предприятии уделяют технике для внесения органических удобрений. Начальник центра научно-технических разработок Денис Жвырблевский представил модернизированную машину МТУ-18. "Разработки начались еще в 2009 году. Грузоподъемность росла с 13 до 18 тонн и выше, но именно 18 оказались оптимальным вариантом. Эту машину любят аграрии за универсальность и запас прочности, который превышает трехкратный. Можно сказать, что в аграрных условиях она неубиваема", - пояснил Денис Жвырблевский.Он отметил, что ранее машина неоднократно подавалась на конкурс, но ей не хватало инновационной составляющей. За последние два года конструкторы совместно с учеными Национальной академии наук и НПЦ механизации существенно доработали агрегат."Машина получила универсальную ходовую систему повышенной прочности. Также мы установили разбрасывающие устройства собственного производства, которые способны перемалывать даже бетонные плиты и большие блоки. Редукторные приводы для них изготавливает партнерская организация в Бобруйске по нашим чертежам. Благодаря этому повысилась не только инновационность, но и степень импортозамещения", - рассказал специалист.