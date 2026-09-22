"Неубиваемая" техника и импортозамещение. "Бобруйскагромаш" представил новинки 

В январе 2026 года "Бобруйскагромаш" впервые в истории Беларуси удостоился Государственного знака качества. Основанное в 1974 году предприятие начало свою историю с производства всего лишь четырех наименований машин. В 1981 году "Бобруйскагромаш" достиг максимальных производственных мощностей - 26,1 тыс. машин.
По словам генерального директора холдинга "Бобруйскагромаш" Олега Корсака, после распада СССР перед коллективом стояла задача выхода на новые рынки и диверсификации продукции. Завод освоил производство кормозаготовительной техники, а затем - машин для внесения минеральных удобрений. Одной из флагманских разработок стала машина МШХ-9, которая отмечена Государственным знаком качества. "Машина хорошо себя зарекомендовала как на ближних рынках - в Российской Федерации, так и внутри страны. Основной идеей создания этого продукта было то, что необходимо рационально, дифференцированно и экономически правильно вносить удобрения, в том числе и доломитную муку", - пояснил Олег Корсак.
Генеральный директор подчеркнул, что высокая оценка со стороны главы государства положительно сказывается и на экспортном потенциале. Партнеры из зарубежных стран, видя награду, отмечают качество белорусской техники, что сразу повышает спрос на нее. При этом большинство выпускаемой продукции изготавливается из отечественных материалов и комплектующих.
Он отметил, что ранее машина неоднократно подавалась на конкурс, но ей не хватало инновационной составляющей. За последние два года конструкторы совместно с учеными Национальной академии наук и НПЦ механизации существенно доработали агрегат.
"Машина получила универсальную ходовую систему повышенной прочности. Также мы установили разбрасывающие устройства собственного производства, которые способны перемалывать даже бетонные плиты и большие блоки. Редукторные приводы для них изготавливает партнерская организация в Бобруйске по нашим чертежам. Благодаря этому повысилась не только инновационность, но и степень импортозамещения", - рассказал специалист.
По словам Дениса Жвырблевского, машину МТУ-18 можно встретить практически в каждом хозяйстве Беларуси. Она также популярна на российском рынке, однако там из-за большего распространения мощных тракторов чаще запрашивают модели повышенной грузоподъемности - ПТУ-20 и ПТУ-24. Для белорусских же условий 18-тонная версия остается самым востребованным решением, сочетающим надежность, эффективность и доступность.-0-
Фото Олега Фойницкого