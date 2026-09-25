Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 октября

Среди продукции Гродненской табачной фабрики "Неман" на 5-10 копеек подорожают некоторые виды Dove, Red Bor, Pall Mall, Kent, Vogue, Rothmans и RB PERLIAMUTR. Кроме того, в продаже появятся новые виды сигарет - Vixen Click Bliss, Vixen Click Fresh, Vixen Click Exotic, Vixen Click Wild и Vixen Click Ruby стоимостью 5,7 рубля за пачку. Также линейка сигарет пополнится “Корона Слим” по 4,5 рубля за пачку.
Что касается “Табак-инвест”, станут дороже на 10 копеек некоторые виды Pall Mall, Kent, Rothmans, Vogue, Lucky Strike.
"Интер Тобакко" подняло цены на некоторые виды Dove, Red Bor, RB PERLIAMUTR на 5-10 копеек. Кроме того, линейку пополнят RB PERLIAMUTR Dark Blue и Gold стоимостью 4,8 рубля за пачку.
В числе подорожавших сигарет "Сентони ПРО" - некоторые виды Vogue, Kent, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike. Цены выросли на 10 копеек.
"Алиди-Вест" повышает цены на некоторые виды сигарет Dunhill, Kent, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike - тоже на 10 копеек за пачку.
Среди сигарет "Этерна Прайм" подорожают на 10 копеек отдельные позиции Kent, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike, Dunhill, Vogue.
Что касается ввозимых на территорию страны государственным предприятием "Беларусьторг" сигарет, на те же 10 копеек вырастут цены на Vogue, Dunhill, Kent, Rothmans, Lucky Strike, The King.
Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.-0-