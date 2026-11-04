Недостаточный ассортимент, формальный подход. КГК о нарушениях при продаже отечественных товаров в торговых сетях

Елена Масурновская отметила, что программой социально-экономического развития к 2025 году ставилась задача увеличить долю отечественных товаров в общем объеме розничного товарооборота до 63%, в том числе продовольственных - до 85%.





"Цели не достигнуты. При этом на протяжении последних лет наблюдается снижение доли продаж белорусских товаров. Если в 2023 году она составляла 59,5%, то в 2025-м - только 54,4%. Ненамного лучше ситуация и в текущем году: за январь - сентябрь - 55%. Целенаправленная работа по увеличению доли продаж белорусской продукции как на республиканском, так и на областном, районном уровнях активно не ведется", - сказала Елена Масурновская.





В прошлом году ни один из крупнейших ретейлеров не вышел на установленный ориентир. При этом владельцы торговых сетей также несут ответственность за формирование спроса в пользу отечественного товара.





"Белорусский товар нередко имеется в малом ассортименте, размещается на нижних полках или в неудобных для покупателей местах. Торговые сети игнорируют рекомендации МАРТ о приоритетной выкладке отечественной продукции. Одна из причин такой ситуации - выплаты импортерами торговым сетям премий и бонусов за реализацию импортной продукции", - пояснила Елена Масурновская.





Существенное влияние на долю продаж отечественных товаров оказывают и магазины низких цен. Выявлены многочисленные факты реализации ими импортных товаров ненадлежащего качества, без документов, подтверждающих приобретение, качество и безопасность.





"Встречаем и пассивность производителей, которые не продвигают выпускаемый товар. Некоторые востребованные модели снимаются с производства. Имеет место слабая маркетинговая политика. Не налажена работа с мелкими субъектами", - заключила она.-0-

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие нарушения и недостатки выявил КГК при изучении ситуации с продажей отечественных товаров на внутреннем рынке, рассказала журналистам начальник главного управления контроля потребительского рынка, сферы услуг и за оборотом подакцизных товаров Комитета государственного контроля Елена Масурновская, передает корреспондент БЕЛТА. Вопрос рассмотрен на коллегии КГК.