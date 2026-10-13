Не менее 700 тыс. тонн сахара планируют произвести в Беларуси из урожая 2026 года 

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Сахарные заводы проводят модернизацию и способны сегодня перерабатывать более 40 тыс. т сахарной свеклы в сутки. Сокращается время переработки, оптимизируются затраты, которые с этим связаны, снижаются потери от поздних периодов переработки.
"Уже переработали более 1,8 млн т сахарной свеклы. По динамике к прошлому году идем с опережением. Произвели более 280 тыс. т сахара. Объемы производства говорят о том, что должны получить не менее 700 тыс. т. Этого будет достаточно не только для внутреннего потребления жителями и перерабатывающими предприятиями, которые используют сахар в качестве сырья, но и для того, чтобы заложить неплохой экспортный потенциал", - отметил Олег Жидков.-0-
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