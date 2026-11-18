18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие новые технологии используют белорусские хлебопеки для увеличения срока годности продукции, рассказала заместитель начальника главного управления перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ирина Баранцевич во время Международного симпозиума хлебопеков на полях PRODEXPO-2026, передает корреспондент БЕЛТА.



Совместно с учеными разработаны такие технологии, как замораживание хлебобулочных изделий, одноступенчатая и двухступенчатая тепловая стерилизация, стерилизация спиртом, использование модифицированной газовой среды. "Эти технологии позволяют увеличить срок годности продукции до трех - шести месяцев. Это уже интересно на внешних рынках", - отметила заместитель начальника главного управления перерабатывающей промышленности.



Внутренний рынок Беларуси обеспечен широким ассортиментом хлебобулочных изделий. В стране действуют предприятия системы Минсельхозпрода, предприятия Белкоопсоюза - пекарни и заводы в районных центрах, а также шесть производственных площадок "Минскхлебпрома", которые обеспечивают население разнообразным ассортиментом.



Кроме того, активно развиваются производственные объекты в торговых сетях. "Хлебопеки нашей страны - большие молодцы: смогли в 99% сохранить натуральность ведения брожения и закваски. И не зря наш хлеб является брендом, визитной карточкой Беларуси. Многие, уезжая из нашей страны, везут в качестве сувенира белорусский заварной хлеб", - подчеркнула Ирина Баранцевич.



По ее словам, проводимый симпозиум и мероприятия на его полях позволяют познакомиться с новыми достижениями, инновациями в современных технологиях, оборудовании, сырье, материалах, обменяться опытом и установить взаимовыгодные контакты.



Заместитель председателя правления Белкоопсоюза Оксана Скиндер добавила, что хлебопекарная отрасль потребкооперации развивается устойчиво, также идет обновление автопарка хлебных машин. Кроме того, развивается кондитерское направление, выпускаются, например, замороженные торты. "Благодаря этому сохраняется качество и первоначальные свойства изделий. Они доступны на прилавках и в автомагазине, который обслуживает самые дальние населенные пункты, деревни и хутора", - пояснила Оксана Скиндер.



Предприятия потребкооперации активно расширяют ассортимент - сегодня насчитывается свыше 1 тыс. наименований хлебобулочной продукции, обратила внимание она. Также ведется работа над рецептурой, добавками и ингредиентами для хлебобулочных изделий, чтобы они были более полезными, с большим содержанием белка, клетчатки и меньшим содержанием сахара.-0-