Национальный центр поддержки экспорта и индийская бизнес-платформа подписали меморандум о взаимопонимании





На площадке НЦПЭ состоялось подведение итогов визита в Беларусь делегации Bharat Global Industries Forum (BGIF) - индийской бизнес-платформы, объединяющей представителей деловых кругов, в том числе инвесторов.





Для индийской стороны это был не просто ознакомительный визит. В центре внимания - конкретные проекты, инвестиции, промышленная кооперация и выход на новые рынки.





Подписан меморандум о взаимопонимании между Национальным центром поддержки экспорта и BGIF. Документ создает основу для системного взаимодействия и продвижения совместных белорусско-индийских проектов.

Кроме того, в Минске открыт первый офис BGIF на пространстве СНГ. Он станет постоянной площадкой для коммуникации между индийским и белорусским бизнесом и практическим инструментом развития новых деловых контактов. Кроме того, в Минске открыт первый офис BGIF на пространстве СНГ. Он станет постоянной площадкой для коммуникации между индийским и белорусским бизнесом и практическим инструментом развития новых деловых контактов.





"Это делегация среднего и крупного бизнеса Индии - компаний, с которыми возможны реальные соглашения и результаты", - отметил директор Национального центра поддержки экспорта Николай Борисевич.





По его словам, особое преимущество Беларуси - ее положение в составе ЕАЭС, что открывает индийским фирмам дополнительные возможности для работы на рынке союза и позволяет выстраивать более эффективные логистические цепочки.





Индийские предприниматели посетили ведущие белорусские предприятия, включая МТЗ, МАЗ, БЕЛАЗ и "АМКОДОР", а также провели встречи с представителями фармацевтической отрасли.





Индийская сторона также представила белорусскому бизнесу свои возможности и потенциальные направления сотрудничества.





Отдельная часть программы прошла в Гродно. На площадке СЭЗ "Гродноинвест" состоялись переговоры с участием заместителя председателя Гродненского областного исполнительного комитета Андрея Болтрика и представителей ведущих предприятий региона.





Завершилась программа посещением ОАО "Радиоволна", где гости ознакомились с организацией работы производственных цехов предприятия.





Стороны определили перспективные направления взаимодействия: сельское хозяйство, машиностроение, металлургия, фармацевтика, промышленная кооперация и стратегические отрасли.





Беларусь и Индия последовательно развивают архитектуру делового взаимодействия - от установления контактов и открытия постоянного представительства до реализации конкретных совместных проектов и выхода на новые рынки, отметили в центре.-0-





Фото НЦПЭ

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр поддержки экспорта (НЦПЭ) и индийская бизнес-платформа подписали меморандум о взаимопонимании, сообщили БЕЛТА в пресс-службе центра.