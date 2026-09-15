15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальную экспозицию Беларуси представят на "ЭКСПО-2027" в Белграде (Сербия). Вопросы подготовки и участия в международной специализированной выставке урегулированы постановлением Совета Министров от 11 сентября 2026 года №462, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Заказчиком строительства павильона выступит Национальный центр поддержки экспорта, организатором культурной программы Национального дня Республики Беларусь - Министерство культуры. Национальный выставочный центр "БелЭкспо" обеспечит работу сувенирного магазина национальной экспозиции.
Национальному центру поддержки экспорта поручено наладить взаимодействие с зарубежными партнерами.
Международная специализированная выставка "ЭКСПО-2027" пройдет в Белграде с 15 мая по 15 августа 2027 года.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-
Экономика
15 сентября 2026, 12:09
Национальную экспозицию Беларуси представят на "ЭКСПО-2027" в Белграде
Фото организаторов
Новости рубрики Экономика
Цифровизация в госуправлении, агропром. Резиденты ПВТ представили свои технологии делегации из Зимбабве
В Беларуси реализован пилотный проект по централизованным закупкам средств защиты растений на биржевых торгах
Главное
Топ-новости
"Это абсолютная неправда". Лукашенко на встрече с Коулом развеял фейк, который разгоняют беглые на Западе
Лукашенко: Беларусь открыта для обсуждения с США любых вопросов, но надо неукоснительно соблюдать договоренности
Перцов о концерте-реквиеме "Каждый третий": привозим его в Россию, потому что здесь люди способны понять нашу трагедию
Подумайте 5 секунд перед кликом: какие правила цифровой безопасности стоит повторить с детьми в начале учебного года
Музыкальные ребусы, командный квиз, видеопривет. Чем впечатлила акция "Беларусь адзіная" молодежь в Жлобине
С нами интереснее