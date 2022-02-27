Нацбанк установил порядок работы с базовыми счетами

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк утвердил инструкцию о порядке осуществления операций по базовым счетам, с базовыми счетами и функционирования автоматизированной системы учета. Это предусмотрено постановлением правления Национального банка от 27 января 2022 года №33, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт регулятора.

Указ от 23 сентября 2021 года №363 устанавливает право физического лица на открытие одного базового счета в банковской системе, а также определяет минимальный бесплатный перечень платежных операций с его использованием.

Инструкцией установлены порядок и условия операций с базовым счетом, в число которых входит открытие и закрытие, переоформление в рамках одного банка текущего счета в базовый и базового в текущий, перенос базового счета в другой банк, а также порядок совершения операций с банковскими платежными карточками в случае переоформления счета. Также определен перечень операций в рамках базовых условий обслуживания, дополнительных операций с базовым счетом, за проведение которых может взиматься плата. Установлен порядок функционирования автоматизированной системы учета, которая создана для контроля за единственностью базового счета у конкретного физлица, а также предоставления необходимой информации организациям, осуществляющим выплаты социального характера, стипендий, надбавок к стипендиям и материальной помощи обучающимся.

"Комплексная реализация норм, установленных указом и инструкцией, поможет обеспечить эффективное взаимодействие банков и их клиентов при осуществлении операций по базовым счетам, а также создание условий, позволяющих минимизировать расходы по наиболее востребованным операциям, и повысить защиту интересов населения, прежде всего наиболее уязвимых граждан - пенсионеров, студентов, малообеспеченных и иных лиц", - отметили в Нацбанке.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года.-0-