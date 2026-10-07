Нацбанк с 20 октября выпускает в обращение золотую монету номиналом 100 рублей 

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк с 20 октября выпускает в обращение золотую слитковую (инвестиционную) монету "Славянка" 2026 года выпуска номиналом 100 рублей, массой 15,55 г, диаметром 27,9 мм, пробой сплава 999,9, тиражом 1 тыс. штук, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Нацбанка.



На реверсе монеты в центре - рельефное изображение портрета молодой славянки с маленьким ребенком на руках, по бокам - две райские птички, дополняющие духовную составляющую композиции, вверху по кругу надпись "СЛАВЯНКА". Монета отчеканена на ОАО "Гомельское ПО "Кристалл" - управляющая компания холдинга "КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ".



Также с 20 октября выпускаются в обращение памятные монеты "Старадарожскі строй" серии "Беларускі народны касцюм": серебряная номиналом 20 рублей (массой 33,63 г, пробой сплава 925, диаметром 50 мм, тиражом 3 тыс. штук) и медно-никелевая номиналом 1 рубль (массой 30 г, диаметром 50 мм, тиражом 5 тыс. штук). На аверсе и реверсе монет в центре - изображение элементов национального белорусского костюма. Монеты отчеканены в РГП "Казахстанский монетный двор Национального банка Республики Казахстан".



Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Беларуси и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений. О дате их поступления в продажу Нацбанк сообщит дополнительно.-0-