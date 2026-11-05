Нацбанк расширил лицензионные полномочия ЗАО "Нео Банк Азия"

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальное разрешение (лицензия) на осуществление банковской деятельности ЗАО "Нео Банк Азия" дополнено рядом банковских операций. Это предусмотрено постановлением правления Национального банка от 3 ноября 2026 года №227, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Нацбанка.
В числе дополнительных операций - открытие и ведение счетов в драгоценных металлах, купля-продажа драгоценных металлов в случаях, предусмотренных Национальным банком, привлечение и размещение драгоценных металлов во вклады (депозиты) физических и юридических лиц.
В связи с этим ЗАО "Нео Банк Азия" выдана лицензия от 3 ноября 2026 года №17.-0-