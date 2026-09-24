Нацбанк принял решение сохранить на октябрь прежние значения расчетных величин стандартного риска





РВСР для новых инвестиционных кредитов, предоставленных юрлицам (за исключением льготных), составит 10,45% годовых. Для новых кредитов, предоставленных юрлицам (за исключением льготных, инвестиционных), - 11,79% годовых.





Для новых кредитов, предоставленных физлицам (за исключением льготных), - 17,65% годовых. Для новых срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) физлиц в рублях со сроком возврата от года до трех лет - 12,6% годовых. Для новых срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) физлиц в рублях со сроком возврата более трех лет - 14,5% годовых.





Расчетные величины стандартного риска представляют собой инструмент, который используется для обеспечения финансовой стабильности. Как ранее поясняли БЕЛТА в Нацбанке, это один из ограничителей верхнего предела процентных ставок, который рассчитывается следующим образом: средний уровень ставок системно значимых банков плюс некая надбавка (мера разброса). Это дает банкам сигнальный уровень, превышение которого, по мнению Нацбанка и на основании данных самого рынка, считается уже признаком высокорискового поведения. Такое поведение не запрещается Нацбанком, но для этого банкам выдвигаются дополнительные требования по капиталу, формированию резервов - это резервный буфер на случай, если банк в результате рискового поведения столкнется с какими-то трудностями.-0-

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк принял решение сохранить на октябрь 2026 года прежние значения расчетных величин стандартного риска, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Нацбанка.