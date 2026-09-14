Нацбанк отмечает тенденцию к росту сбережений белорусов в национальной валюте 

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк отмечает тенденцию к росту сбережений белорусов в национальной валюте, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального банка.



В августе 2026 года сберегательная активность населения сохранилась на высоком уровне. Срочные рублевые депозиты граждан на 1 сентября достигли 18,9 млрд рублей, увеличившись за август на 564,1 млн рублей, или на 3,1%. За восемь месяцев 2026 года эти депозиты приросли на 3,8 млрд рублей, или на 25%, против прироста на 2,5 млрд рублей, или на 23,5%, за аналогичный период прошлого года.



Доля срочных рублевых депозитов во всех срочных депозитах физлиц на 1 сентября 2026 года достигла 72,9% против 64% годом ранее.



"Повышение склонности к сбережению в национальной валюте способствует продолжению процессов снижения валютизации экономики. В августе 2026 года доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе возросла до 68,4% с 63% годом ранее. Структура денежного предложения улучшается на фоне опережающих темпов роста средней рублевой денежной массы по сравнению со средней широкой денежной массой. Годовой прирост указанных показателей составил 31% и 20,6% соответственно", - отметили в Нацбанке.



Средняя величина срочных рублевых депозитов за 12 месяцев увеличилась на 31,1% (на 30,6% годом ранее), при этом вклады физлиц выросли на 40,9% (на 38,3% годом ранее).-0-