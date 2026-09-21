НАН Беларуси расширит взаимодействие с индийской компанией Cipla по созданию новых фармпрепаратов 

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. НАН Беларуси расширяет взаимодействие с Cipla Ltd. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН по итогам встречи председателя Президиума НАН Беларуси Владимира Караника с представителями индийской фармкомпании во главе с Лалитом Чокани.Стороны обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества, в том числе в области создания и регистрации новых фармацевтических препаратов.В настоящее время в рамках достигнутых договоренностей с руководством компании НАН Беларуси завершает второй инвестиционный проект по расширению производственных мощностей предприятия "Академфарм" и созданию Международного научно-практического центра прикладной фармакологии.-0-