НАН Беларуси определила направления сотрудничества с партнерами из Монголии и провинции Хэйлунцзян Китая 

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси подписала два документа о сотрудничестве с академиями наук Монголии и провинции Хэйлунцзян Китая. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе НАН.



Церемония подписания документов состоялась на полях 39-го заседания Совета Международной ассоциации академий наук (МААН), прошедшего в китайском городе Сиань.



Дорожная карта на 2026-2028 годы с Академией наук Монголии предусматривает проведение совместных исследований, обмен опытом и подготовку высококвалифицированных кадров в различных областях науки. Документ подписали председатель президиума НАН Беларуси Владимир Караник и ученый секретарь Монгольской академии наук Шажинбат Ариунаа.



Соглашение о научно-техническом сотрудничестве заключили также Отделение биологических наук НАН Беларуси и Институт природы и экологии Академии наук провинции Хэйлунцзян. Подписи под документом поставили заместитель председателя президиума НАН Беларуси Алексей Труханов и директор Института природных ресурсов и экологии Академии наук провинции Хэйлунцзян Лю Иннань.



"Соглашение открывает новые возможности для проведения совместных исследований в области биологии, экологии и природопользования и будет способствовать активному обмену научными достижениями и передовыми технологиями между белорусскими и китайскими учеными", - добавили в пресс-службе.-0-