Налоговая служба Беларуси развивается динамично и ориентируется на современные технологии - Кийко 

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налоговая служба Беларуси развивается динамично и заинтересована в молодых кадрах, владеющих современными технологиями. Об этом заявил министр по налогам и сборам Дмитрий Кийко на I Молодежном форуме работников налоговых органов "МНС: Молодежь. Налоги. Старт", сообщили БЕЛТА в министерстве.



"Налоговая служба - это современный, динамично развивающийся институт. Мы давно отошли от стереотипов прошлого. Сегодня МНС - это цифровые сервисы и аналитические платформы, клиентоориентированный подход и прозрачность. Сегодня перед нами новые вызовы: искусственный интеллект, криптовалюта, криптобанки, цифровые деньги и знаки. Все это необходимо объединить в единую экосистему. А делать это в скором времени придется именно вам. Мы должны поддерживать высокие стандарты, развивать их и быть профессионалами своего дела. Нам важно, чтобы в нашу команду приходили такие, как вы: инициативные, амбициозные, владеющие современными технологиями и не боящиеся предлагать новое", - сказал Дмитрий Кийко.



Министр отметил, что молодежный форум - площадка для диалога. "Мы хотим слышать вас. Ваши вопросы, сомнения, предложения - тот ценный материал, из которого строится будущее службы. Не бойтесь высказывать нестандартные идеи. Именно молодежь чаще всего видит то, что опытному взгляду кажется незаметным. Именно вы способны предложить решения, которые сделают нашу работу эффективнее, а услуги - удобнее для граждан и бизнеса", - подчеркнул он.



Дмитрий Кийко также провел для участников форума открытую лекцию по финансовой грамотности в формате диалоговой площадки. Кроме того, в рамках деловой программы форума состоялись обучающие блоки по современным инструментам цифровых коммуникаций и созданию контента, лекция о реализации направлений деятельности ОО "БРСМ", тренинг по личностной самомотивации. Особое место в программе заняло посещение мемориального комплекса "Хатынь", где участники форума возложили цветы в знак вечной памяти о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.



Мероприятие объединило молодых специалистов налоговых инспекций Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областей и Минска, а также представителей РУП "Информационно-издательский центр по налогам и сборам".-0-