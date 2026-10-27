Накопители энергии и развитие электросетей: Беларусь и "Росатом" расширяют технологическое партнерство

Сегодня в Минском международном выставочном центре начал работу XXX Белорусский энергетический и экологический форум. Четыре дня будут посвящены современным энергетическим технологиям, международному сотрудничеству, научным разработкам и практическим решениям для отрасли. Главное событие первого дня - пленарная сессия "Развивая энергетику - развиваем экономику" с участием представителей энергетических ведомств зарубежных государств и международных организаций. Искусственный интеллект и цифровизация энергетики, развитие электротранспорта, модернизация электросетей, энергоэффективность, энергетическая безопасность и подготовка инженерных кадров - эти и другие темы объединят деловую программу форума. Также запланированы международные переговоры и подписание документов о сотрудничестве, отраслевые конференции, встречи с экспертами, конкурс стартапов Startup ENERGY - 2026, чемпионат монтажников и профессиональные соревнования.-0-





Фото Андрея Синявского

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О том, как Беларусь и "Росатом" расширяют технологическое партнерство, рассказал журналистам директор странового офиса госкорпорации "Росатом" в Беларуси Станислав Левицкий на полях Белорусского энергетического и экологического форума, передает корреспондент БЕЛТА.Станислав Левицкий подчеркнул, что с Беларусью развивается огромная палитра совместных проектов. "Основной стратегический проект - это наша с вами замечательная Белорусская атомная станция. Вы сегодня на стенде можете увидеть, как может выглядеть третий блок, по которому сейчас идут активные переговоры. Но на атомной энергетике наше сотрудничество не закончилось, и мы стали развиваться по новым направлениям", - отметил он.Директор странового офиса госкорпорации "Росатом" напомнил о комплексной программе, по которой выделены перспективные направления для развития взаимодействия с Беларусью. "Развиваем такие тематики, как аддитивные технологии, ядерная медицина, цифровизация. У нас на стенде вы также можете видеть и детали, напечатанные в нашем совместном белорусско-российском центре аддитивных технологий, который был открыт год назад и презентован на "ИННОПРОМ. Беларусь". Сейчас он оказывает массу услуг как для промышленности, так и для энергетики Беларуси. Но, что более интересно, мы пошли и в локализацию уже средств производства. В этом году на "ИННОПРОМ. Беларусь" мы представили первый белорусско-российский 3D-принтер для печати металлами. Это действительно инновационная технология с высочайшим уровнем локализации", - обратил внимание Станислав Левицкий.Активно развивается взаимодействие по цифровой тематике. На стенде "Росатома" представлены цифровые тренажеры, которые создаются вместе с белорусскими партнерами, с ОАО "Белэнергоремналадка"."Совместно с коллегами из Министерства энергетики и "Белэнерго" отрабатываем концепцию создания своего рода энерготранспортной инфраструктуры, которая представляет собой сеть распределенных систем накопления энергии. Тем самым она позволяет значительно снизить расходы на реконструкцию сетей для передачи электроэнергии, позволит создать условия для подключения обширной сети зарядок. В Беларуси активнейшим образом развивается электротранспорт", - резюмировал директор странового офиса госкорпорации "Росатом".