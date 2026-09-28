На "ИННОПРОМ. Беларусь" представят один из самых мощных тракторов в мире - новую разработку МТЗ

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Что покажут отечественные предприятия на II Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь", которая пройдет с 30 сентября по 2 октября, рассказал на пресс-конференции заместитель министра промышленности Леонид Рыжковский, передает корреспондент БЕЛТА."Около половины белорусского павильона на выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" займут предприятия, которые находятся в подчинении Минпрома. Это все крупные холдинги и самостоятельные организации. Традиционно будем демонстрировать ту технику и новые модели, которые будут востребованы как на наших традиционных рынках, так и на новых", - сказал Леонид Рыжковский.Так, Минский автомобильный завод покажет линейку газомоторной техники, а также работающей на электрической тяге. БЕЛАЗ представит карьерные самосвалы, работающие на альтернативных видах топлива, также будет продемонстрировано интерактивное рабочее место с дистанционным управлением самосвалом. Технологии по беспилотному управлению предприятие готово предоставлять потребителям."Также продемонстрируем новую разработку МТЗ - трактор BELARUS-5425. Это один из самых мощных тракторов в мире с классической компоновкой. Он проходит испытания. Потребность в такой технике есть. И мы готовы предложить ее потребителям, заинтересованным в энергонасыщенной технике для сельского хозяйства", - добавил замминистра."ИННОПРОМ. Беларусь" - не только выставка, где можно представить инновационные разработки, но и возможность обсудить кооперационные проекты. Приедет много иностранных делегаций, запланированы встречи и переговоры для расширения сотрудничества и поиска новых путей взаимодействия.Международная промышленная выставка объединит представителей различных отраслей промышленности, инновационных компаний, инвесторов и государственных структур. Общая площадь выставочной экспозиции составит 20 тыс. кв.м. Помимо белорусской экспозиции, планируются стенды 17 регионов России, а также Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Ирана и Камбоджи.-0-