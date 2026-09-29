"> На "Гродно Азот" остановят два цеха. На предприятии объяснили причину

29 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На "Гродно Азот" остановят два цеха для ревизии оборудования. Об этом БЕЛТА сообщили на предприятии.



"29 сентября для ревизии оборудования будет произведена остановка цеха "Аммиак-3" с остановкой взаимосвязанного с ним по сырью цеха "Карбамид-3", - отметили на "Гродно Азот".



Уточняется, что при остановке и последующих пусковых операциях в цехе "Аммиак-3" для утилизации горючих веществ, входящих в состав технологического газа, регламентом предусмотрено его сжигание на факельной установке. Эти операции могут продолжаться несколько суток, по окончанию операций сжигание технологического газа на факельной установке прекратится.



Угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет.-0-