29 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На "Гродно Азот" остановят два цеха для ревизии оборудования. Об этом БЕЛТА сообщили на предприятии.
"29 сентября для ревизии оборудования будет произведена остановка цеха "Аммиак-3" с остановкой взаимосвязанного с ним по сырью цеха "Карбамид-3", - отметили на "Гродно Азот".
Уточняется, что при остановке и последующих пусковых операциях в цехе "Аммиак-3" для утилизации горючих веществ, входящих в состав технологического газа, регламентом предусмотрено его сжигание на факельной установке. Эти операции могут продолжаться несколько суток, по окончанию операций сжигание технологического газа на факельной установке прекратится.
Угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет.-0-
Экономика
На "Гродно Азот" остановят два цеха. На предприятии объяснили причину
29 сентября 2026, 16:45
На "Гродно Азот" остановят два цеха. На предприятии объяснили причину
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