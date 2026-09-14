14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На фондовом рынке Беларуси запускают механизм маркетмейкинга государственных ценных бумаг. Такая информация прозвучала на пресс-конференции Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ), передает корреспондент БЕЛТА.



Председатель правления биржи Андрей Аухименя пояснил, что маркетмейкеры - участники рынка, которые поддерживают котировки на покупку и продажу ценных бумаг. "Таким образом, эти компании создают и спрос, и предложение. Граждане и реальный сектор экономики понимают, что могут эту облигацию продать и найти возможность ее купить", - пояснил он.



Запуск механизма маркетмейкинга государственных ценных бумаг на фондовом рынке Беларуси знаменует важный этап в развитии финансовой инфраструктуры страны. Внедрение института маркетмейкинга направлено на решение ключевых задач развития рынка: повышение ликвидности торговых инструментов, совершенствование прозрачных механизмов ценообразования и расширение инвестиционных возможностей для всех участников торгов.



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