На 2027 год установлены более напряженные параметры - Нацбанк о денежно-кредитной политике 

Он подчеркнул, что все установленные параметры соответствуют задачам, которые определены в стратегических документах. "Уверен, что эти показатели будут выполнены", - заключил Александр Егоров.-0-





Фото Виталия Пивоварчика

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чем отличаются основные параметры денежно-кредитной политики в 2027 году, рассказал журналистам первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров перед расширенным заседанием правления, передает корреспондент БЕЛТА."В своей деятельности Национальный банк действует в рамках системного подхода. У нас есть основополагающие документы. Это программа социально-экономического развития страны на пятилетку, в которой утвержден ряд параметров, в том числе по развитию финансового сектора. Также есть программа деятельности Национального банка и финансового сектора страны на пять лет. Мы обязаны выполнять те показатели, которые нам доведены, в том числе Всебелорусским народным собранием", - рассказал Александр Егоров."Если говорить конкретно про основные направления денежно-кредитной политики на 2027 год, то там соблюдена преемственность. Установлены те же параметры, что на 2026 год, но более напряженные. Если в 2026 году цель по инфляции была не выше 7%, то на 2027-й - не выше 6%. Определен более высокий минимальный уровень золотовалютных резервов, который мы должны иметь на конец 2027 года, - не менее $12,8 млрд. По доступности платежных систем, инфраструктуры показатель тот же - 99,8%. Также определены показатели роста инвестиционного кредитования. Это главная цель. Инвестиционное финансирование нацелено на определенные Президентом задачи - рост инвестиций и ВВП", - сообщил первый зампредседателя правления Нацбанка.