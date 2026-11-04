На 2027 год установлены более напряженные параметры - Нацбанк о денежно-кредитной политике 

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"Если говорить конкретно про основные направления денежно-кредитной политики на 2027 год, то там соблюдена преемственность. Установлены те же параметры, что на 2026 год, но более напряженные. Если в 2026 году цель по инфляции была не выше 7%, то на 2027-й - не выше 6%. Определен более высокий минимальный уровень золотовалютных резервов, который мы должны иметь на конец 2027 года, - не менее $12,8 млрд. По доступности платежных систем, инфраструктуры показатель тот же - 99,8%. Также определены показатели роста инвестиционного кредитования. Это главная цель. Инвестиционное финансирование нацелено на определенные Президентом задачи - рост инвестиций и ВВП", - сообщил первый зампредседателя правления Нацбанка.
Он подчеркнул, что все установленные параметры соответствуют задачам, которые определены в стратегических документах. "Уверен, что эти показатели будут выполнены", - заключил Александр Егоров.-0-
Фото Виталия Пивоварчика