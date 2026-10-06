"Мы должны больше торговать друг с другом". Посол Узбекистана о перспективах сотрудничества с Беларусью

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан должны больше торговать и обмениваться культурными проектами. Об этом заявил посол Узбекистана в Беларуси Нуриддин Мамажонов 6 октября в Доме дружбы на встрече членов общества "Беларусь - Узбекистан" с директором Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане Кабулжоном Сабировым, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.



У белорусского и узбекского народов есть общее историческое прошлое, отметил дипломат. Он обратил внимание, что надо передавать молодому поколению лучшее из опыта белорусско-узбекского сотрудничества. Посол Узбекистана напомнил, что поставлена задача активнее развивать торгово-экономические отношения и довести взаимную торговлю до $2 млрд. "А по итогам этого года ожидается достижение взаимного товарооборота в $1 млрд. Мы должны больше торговать друг с другом, - сказал глава дипмиссии. - Многие приезжающие в Беларусь узбекские бизнесмены хотят здесь реализовать экономические проекты".



Он обратил внимание, что развиваются связи с Беларусью и в образовательной сфере: в белорусских вузах учатся более 3,5 тыс. узбекских студентов.



На встрече шла речь о развитии белорусско-узбекских связей по линии народной дипломатии, отдельно обсуждена возможность реализации проектов в областях литературы и музыки.



Кабулжон Сабиров сделал акцент на важности развития контактов между странами Шанхайской организации сотрудничества по всем направлениям, в том числе по линии народной дипломатии. "ШОС показывает, как должно развиваться сотрудничество между странами. У нас единые цели - дружба между народами, добрососедство", - подчеркнул директор Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане.-0-