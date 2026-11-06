Мультимодальный железнодорожный терминал открылся в "Великом камне" 

6 ноября, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. В индустриальном парке "Великий камень" открылся мультимодальный железнодорожный терминал Greatport, передает корреспондент БЕЛТА.





Проект реализуется резидентом парка и располагает необходимой инфраструктурой для формирования, отправления и приема полносоставных контейнерных поездов, обработки грузов по всем направлениям - экспорт, импорт, транзит. Его мощность составляет 180 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ) в год с перспективой увеличения до 500 тыс. ДФЭ в год.





На земельном участке площадью 41 га прошло строительство четырех железнодорожных путей длиной 1050 м каждый, а также ряда вспомогательных объектов инфраструктуры. Вокруг терминала уже выстраивается вторая очередь парка. Скоро здесь появятся складские комплексы и производства.





Первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев отметил уникальность терминала. "С белорусской стороны принимают участие "Белтаможсервис" и "Белинтертранс", с китайской - China Merchants Group и Sinotrans. Также в составе акционеров - швейцарская компания", - сказал он.





Сегодня от терминала отправляются два поезда - фирменные "Колосок" и "Василек". Грузы с целлюлозой, льном и молочной продукцией отправятся в Сиань - крупнейший грузовой порт Китая. "Утром по китайскому времени в направлении нашего терминала вышли три поезда из трех провинций Китая - с севера, центральной части и юга. Они везут оборудование, автокомпоненты и товары для предприятия, которое имеет здесь производство", - подчеркнул Кирилл Коротеев.





Greatport позволяет разгрузить действующие терминалы, ускорить доставку и обработку грузов. Благодаря компетенциям команды акционеров грузы будут распределяться в режиме онлайн с применением современных решений автоматизации.





Председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский назвал запуск терминала знаменательным событием для всей логистической системы страны. "Создана уникальная площадка по месторасположению. Здесь рядом Национальный аэропорт Минск и международные автомобильные магистрали. Прибытие груза любым видом транспорта в этот конечный пункт подразумевает его запуск в работу", - отметил он.





В парке сосредоточены многие компетенции для работы терминала: таможня, ветеринарный и фитосанитарный контроль, банки, предприятия. "Надеемся, что терминал станет не только ключевым объектом логистической системы, но и крупнейшим сухим портом на пути из Китая в Европу. Это даст большое преимущество Беларуси", - сказал Владимир Орловский.





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