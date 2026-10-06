Мультибрендовый центр белорусской техники открыли в Магадане

Фото посольства Беларуси в России Фото посольства Беларуси в России

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония открытия мультибрендового центра белорусской техники на базе ООО "Сервис карьерных машин" ("СКМ") прошла в Магадане. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в РФ."СКМ" с 2014 года является субъектом товаропроводящей сети "БЕЛАЗ", а также выступает аттестованным сервисным центром МоАЗ, МАЗ, "АМКОДОР", МТЗ. Новый центр демонстрации, продаж и обслуживания техники белорусского производства обеспечен всеми необходимыми инструментами и оборудованием для выполнения сервисных работ и функционирования выездных бригад."У нас самые обнадеживающие планы на развитие сотрудничества с Магаданской областью. На территории региона работает различная белорусская техника, и, понятно, что условия ее эксплуатации не самые простые, учитывая климатические особенности края. Но я думаю, что с открытием этого центра качество обслуживания наших машин будет на высочайшем уровне, и появление нового предприятия придаст дополнительные стимулы для того, чтобы белорусской техники здесь стало больше", - подчеркнул во время церемонии открытия посол Беларуси в России Юрий Селиверстов.Участники церемонии во время осмотра с руководством компании и региона торгово-сервисных площадок предметно обсудили стратегию развития мультибрендовых центров белорусской техники в России, перспективы наращивания поставок продукции из Беларуси для нужд добывающей отрасли региона, вопросы логистики и взаимодействия с головными предприятиями и ряд других вопросов.-0-